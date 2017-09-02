آسیب شناسی مشکلات کشاورزان آبادان/افزایش حریم رودخانه به ۱۵۰ متر

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مختار عصر امروز در جلسه شورای کشاورزی استان خوزستان که در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری آبادان برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوعات می تواند در سه محور شیلات (آبزیان و سایت های پرورش میگو و ماهی)، صیادان و مشکلات مبتلابه و کشاورزی دنبال شود، گفت: ۶۴۷ هکتار زمین را در بحث پرورش ماهی داریم که پیشتر ۵۸ تعاونی در این باره تشکیل شد تا ضمن تقسیم بندی زمین مذکور فعالیتهای خود را نیز آغاز کنند اما از سال ۹۳ تاکنون به دلیل تغییر دولت این موضوع مسکوت ماند و حتی آب تخصیص یافته را نیز نداند.



وی با اشاره به دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی برای تامین و تحویل ۱۰۰ کیلومتر لوله برای کشاورزان از طریق جهاد نصر افزود: وزیر جهاد کشاورزی همچنین دستور تامین و تخصیص اعتبار از منابع داخلی استان برای خرید ۵۰۰ دستگاه موتور پمپ برای کشاورزان را صادر کرد که خوشبختانه استاندار با آن موافقت کرد.



مختار با یادآوری اعتراض کشاورزان به موضوع خود اجرایی، اظهار کرد: در برخی مناطق همچون شلاحی، کشاورزان خودشان در جهت احیای زمین هایشان اقدام کردند که باید یکسری تدابیر تشویقی از سوی جهاد نصر در قالب موافقت نامه، برای آنان در نظر گر فته شود تا برای کار بهتر و بیشتر انگیزه بگیرند.



وی تصریح کرد: از آنجایی که تخصیص آب بیش از چهار سال به طول می انجامد و از سویی نیز آبادان در منطقه ای واقع شده که ۴۵ هزار مترمکعب در ثانیه آب از این منطقه به دریا سرازیر می شود به همین دلیل می توان با برنامه ریزی دقیق و جدی از این آب سرریز برای کشاورزی استفاده کرد.



نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون ۱۰ هزار مجوز دریافت آب صادر شده که تنها ۳۰ درصد آن مورد استفاده قرار گرفته و ۷۰ درصد مابقی بلا استفاده و اسمی هستند.



مختار با اشاره به وجود ۱۵ هکتار زمین رها شده در محدوده چوئبده، منیوحی و اروندکنار افزود: با اعطای مجوزهای لازم می توان از این زمین ها در جهت توسعه کشاورزی منطقه بهره برد، به رغم آنکه باید ۱۲۰ هزار مترمکعب در ثانیه آب برای پائین دست رها سازی شود اما این رقم تنها به ۵۰ هزار مترمکعب در ثانیه می رسد و این ظلم به مردم آبادان و خرمشهر است.



وی اظهار کرد: در زمینه شبکه آبرسانی مشکل داریم، افت برق مهمترین عامل در خاموشی ها و قطعی های مکرر برق و متعاقب آن پمپ های آب و عدم آبرسانی به مزارع کشاورزی است که باید برای آن چاره اندیشی شود، نیاز به سه ایستگاه پمپاژ آب داریم که اکنون دو دستگاه آن موجود است.



مختار تصریح کرد: وجود کانال خاکی در پائین دست سبب رشد نی زارها و افت فشار آب می شود ضمن آنکه چند سالی است که نهرهای بهمنشیر لایروبی نشده اند.



نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با ابراز گلایه از دو برابر شدن نرخ بیمه نخیلات در سال جاری گفت: نرخ بیمه در سال گذشته یک هزار و ۳۰۰ تومان بود و این در حالی است که امسال این رقم به یک هزار و ۶۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰ بالغ شده است، سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ اصله نخل در آبادان بیمه شدند اما امسال به دلیل بالا رفتن نرخ بیمه تنها ۶۰۰ اصله نخل بیمه شدند.



مختار با اشاره به سهم ۲۰ درصدی آورده برای تامین وثیقه در بانک کشاورزی افزود: آبادان شهری مرزی است که کشاورزانش در دوران جنگ هشت ساله و پس از آن به دلیل حوادث غیر مترقبه دچار آسبهای مختلفی شدند و لذا بایستی این رقم حداقل به ۱۰ درصد کاهش یابد.



وی اظهار کرد: با توجه به بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت احداث مرغداری، در زمان حاضر تعداد زیادی مرغداری هستند که صاحبان آنها مجوزها را گرفته اند اما کاری از پیش نمی برند لذا بایستی مجوزهایشان را باطل و متقاضیان جدید جایگزین آنها شوند.



مختار تصریح کرد: سایت پرورش میگو آبادان به عنوان بزرگترین سایت پرورش میگو کشور با ۱۱۰ مزرعه در بدو آغاز به کار اکنون رقم مزرعه های فعال آن به ۲۰ رسیده است.



این نماینده مجلس گفت: ۱۳۰ هکتار زمین آماده کشاورزی در محدوده کا.کیو ۱۰ به دلیل عدم تحویل شبکه آبیاری دچار مشکل شده است که باید هرچه سریعتر این نقل و انتقالات انجام شود، در کا.کیو یک برق اش سه هفته است که دچار مشکل است و به رغم تماسهای فراوان هنوز حل نشده است.



مختار افزایش حریم رودخانه به ۱۵۰ متر را یادآور شد و افزود: با احتساب این حریم، بسیاری از زمین های کشاورزی موجود در این محدوده بلا استفاده می شود.