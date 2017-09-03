به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سارا صادقی، مجری طرح «بازیافت الیاف پر مرغ جهت تهیه اسفنج کراتین متخلخل جاذب» در خصوص این طرح اظهار داشت: بازیافت، استفاده مجدد از مواد کهنه و تبدیل آنها به مواد جدید از جمله هدف ما در این پروژه بوده است تا از هدر رفتن این مواد قابل استفاده جلوگیری شود.

وی عنوان کرد: کاهش مصرف مواد اولیه و انرژی و همچنین بازیافت مواد به ظاهر غیرقابل استفاده، از جمله شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها قلمداد می‌شود و می‌تواند در کاهش آلودگی محیط زیست موثر واقع شود.

صادقی با بیان اینکه کشتارگاه‌ها با ظرفیت ۵۰ هزار پرنده به‌سادگی می‌توانند روزانه ۳-۲ تن پر خشک تولید کنند، خاطر نشان کرد: سوزاندن پر از نظر اقتصادی و دفع بی‌رویه و کنترل ‌نشده پرها از نظر زیست‌محیطی قابل‌قبول نیست.

به گفته وی، پر مرغ شامل ۹۱ درصد پروتئین (کراتین)، ۱.۳ درصد چربی و ۷.۹ درصد آب است؛ کراتین که عمدتا در پشم، مو، ناخن، شاخ حیوانات و پر طیور یافت می‌شود، سرشار از سیستئین با خواص مکانیکی عالی، پایداری حرارتی بالا و مقاوم در برابر تخریب فیزیکی- شیمیایی محیط است.

وی تاکید داشت: با توجه به مقادیر قابل توجه کراتین در الیاف پر مرغ ضایعاتی و نیز فراوانی و در دسترس بودن آنها، این دسته از ضایعات گزینه مناسبی جهت تولید فیلم اسفنجی متخلخل جاذب به شمار می‌آیند.

وی با بیان اینکه کراتین پر در آب نامحلول بوده و دارای مقادیر زیادی باقی‌مانده‌های آبگریز است، گفت: بنابراین کراتین تمایل بالایی به جذب روغن دارد، به همین دلیل برای اولین بار به عنوان جاذب روغن مورد استفاده قرار گرفت.

محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: هدف اصلی این تحقیق، استخراج کراتین پر به‌روش آبکافت آنزیمی با استفاده از نوعی آنزیم پروتئاز قلیایی و تهیه فیلم اسفنجی متخلخل جاذب از کراتین بازیافتی به‌روش انجماد خشک به عنوان جاذب روغن بوده است.

این محقق ادامه داد: همچنین جهت بهبود ساختار فیلم اسفنجی کراتینی تهیه شده از مقادیر مختلف پلی وینیل الکل استفاده کردیم و ویژگی‌های فیلم‌های مخلوط تهیه شده مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه این آزمایشات نشان داد که فیلم اسفنجی کراتین- پلی وینیل الکل تحت شرایط بهینه دارای مقدار جذب روغن ۵۰g/g می باشد.

وی ادامه داد: تازگی طرح، تولید فیلم اسفنجی از کراتین بازیافتی از پر به روش ساده و دوستدار محیط زیست با استفاده از آنزیم جهت بازیافت کراتین و سپس انجماد خشک سازی و همچنین استفاده از فیلم اسفنجی تولیدی به عنوان جاذب روغن است.

صادقی عنوان کرد: فرایند ارائه شده برای استخراج کراتین و تهیه فیلم اسفنجی جاذب می‌تواند در تمامی مرغداری‌ها و کشتارگاه ها که با الیاف پر در ارتباط هستند اجرا شود.

وی ادامه داد: بدین ترتیب ضایعات پروتئینی را با روشی ساده تبدیل به کراتین کرده و از کراتین بازیافتی فیلم اسفنجی جاذب تولید کرد.

وی با اشاره به ویژگی های این طرح گفت: بازیافت الیاف پر ضایعاتی به منظور تهیه مواد با ارزش افزوده بالا، استخراج کراتین بدون از دست دادن خواص منحصر به فرد اولیه، استفاده از یک روش اقتصادی دوستدار محیط زیست (آبکافت آنزیمی) جهت بازیافت کراتین، کاهش آلودگی محیط زیست و مصرف انرژی از ویژگی های این پروژه به شمار می روند.

وی افزود: همچنین امکان طراحی سیستم بازیافت در مقیاس مناسب صنعتی با توجه به حجم ضایعات ایجاد شده، تهیه اسفنج جاذب از کراتین بازیافتی و حذف آلاینده های روغنی از دیگر مزایای این طرح محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه در مدت زمان یک سال این پروژه به طول انجامید، گفت: در سال ۲۰۱۴ تحقیقی توسط Long-Tao Zhou و همکارانش با هدف استخراج کراتین از پر ضایعاتی به روشهای مختلف از جمله شیمیایی و آنزیمی انجام گرفته است و تلاش شده که از اسفنج کراتینی به عنوان جاذب روغن استفاده شود. اما در کار تحقیقاتی ما اسفنج کراتینی تهیه شده دارای مزیت جذب روغن بالاتر است و هم چنین از روشی سبز و دوستدار محیط زیست جهت استخراج کراتین از پر ضایعاتی استفاده شده است.

وی افزود: از جمله کاربردهای اسفنج کراتینی تولید شده، جاذب روغن، آلاینده های نفتی، حذف نفت از سطح دریاها و اقیانوس ها، جاذب آلاینده های سمی و پساب های رنگی است.

دکتر فاطمه داداشیان استاد راهنما و دکتر نیلوفر اصلاحی استاد مشاور این پروژه بوده است. این پروژه در مقالات دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکولوژی پلیمر پذیرفته شده است.