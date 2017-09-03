به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف توسعه اقتصاد مبتنیبر فناورینانو، مطابق با برنامه ده ساله دوم خود (چشمانداز ۱۴۰۴)، اقدام به راهاندازی مرکز صنعتیسازی نانوفناوری کاربردی با حضور تجهیزات و ماشینآلات نیمهصنعتی از شش پلتفرم حوزه فناوری نانو کرده است. این مرکز با تمرکز بر ۶ پلتفرم فناوری آماده ارائه حمایتهای مادی و معنوی خود به پژوهشگران علاقمند در این حوزهها است.
ICAN در فضایی بالغ بر ۱۰۰۰ مترمربع و با حضور و مشارکت ۶ شرکت دانشبنیان صاحب پلتفرم فناوری برای دستیابی به مفاهیم نیمهصنعتی و صنعتی فناوری نانو از ایده و نمونههای اولیه، راهاندازی شده است.
در حال حاضر ICAN خدمات خود را متمرکز بر پلتفرم فناوریهای زیر کرده است:
• نانوپوششهای سخت
• نانوکامپوزیت پلیمری
• نانوکاویتاسیون
• نانوالیاف
• پلاسمای سرد
• نانومواد
این مرکز به دنبال ایجاد مسیرهایی برای فعالیت محققان و دانشگاهیان علاقمند است تا ضمن بهرهمندی از تجهیزات و ماشینآلات مرکز برای انجام یا مشارکت در پروژههای کاربردی، از تسهیلات مرکز در قالب حمایتهای مادی و معنوی برخوردار شوند.
ارائه خدمات ساخت و تولید با تجهیزات آزمایشگاهی و نیمهصنعتی، ایجاد بستر مناسب توسعه فناوری و توسعه کاربرد در قالب پایاننامههای صنعتی، ایجاد فرصت مشارکت در طرحهای گرفته از تقاضا یا چالشهای صنعتی از حوزه های مد نظر هستند.
ICAN فعالیت خود را بهصورت رسمی از ابتدای شهریورماه امسال در سایت فناوری نانو مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب آغاز کرده است.
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