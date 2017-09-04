سلطانی فر: همه نیازهای تیم ملی فوتبال تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر در حاشیه افتتاح نمایشگاه تجهیزات ورزشی در جمع خبرنگاران درباره مشکلاتی که باعث انتقاد از شرایط تیم ملی فوتبال ایران شده است، گفت: ما مشکلات فدراسیون فوتبال را مرتفع کرده ایم و همه نیازهایی که برای حضور مقتدرانه در جام جهانی لازم بوده، تامین شده است. قرار نیست من پاسخ کسی را بدهم.

وزیر ورزش در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره استعفای محمدحسین قریب رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: بنده استعفایی از هیچکس نگرفته ام. هر موقع استعفایی گرفتم آنرا بررسی می کنم و تصمیم می گیرم.

سلطانی فر همچنین درباره حضورش در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: سال گذشته هم از این نمایشگاه بازدید کرده بودم به نظر می آید کیفیت محصولات ارتقا پیدا کرده و نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است. ما به دنبال این هستیم شرایطی مهیا شود تا تولیدکنندگان داخلی ارتقای بیشتری در کار خود پیدا کرده و از نظر قیمت و کیفیت با شرکت کنندگان خارجی رقابت داشته باشند بنابراین باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت به عمل بیاید.

سلطانی فر که در جریان بازدید از نمایشگاه با مسئولان برخی غرفه ها صحبت می کرد در مورد اهم صحبت های مطرح شده، خاطرنشان کرد: بیشتر افراد از نظر مالیاتی مشکل دارند و این موضوع را مطرح کردند. با آقای فاضلی صحبت کرده ایم تا مشکلات تولیدکنندگان در این زمینه حل و فصل شود این گونه زمینه برای توانمند شدن آنها فراهم می شود.

من این ظرفیت را در تولیدکنندگان داخلی می بینم که بتوانند خیلی بیشتر از این ارتقا پیدا کرده و با رقیبان خارجی رقابت داشته باشند البته این انتظار هم وجود دارد که بخش خصوصی و باشگاه ها از تولیدکنندگان داخلی استفاده بیشتری داشته باشند.

وزیر ورزش تاکید کرد: حمایت ما این است که با مصرف بیشتر از محصولات داخلی به تولیدکنندگان مان کمک کنیم این موضوع خود به خود رقابت منطقی ایجاد می کند ضمن اینکه تولیدکنندگان باید در زمینه صادرات هم رقابت داشته باشند به خصوص که کیفیت محصولات آنها از کیفیت محصولات برخی کشورها مانند چین خیلی بهتر است.