اعتیاد نوجوانان به بازی های رایانه ای آنان را عصبی می کند

دکتر فربد فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتیاد به استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران ، در بین کودکان و نوجوان شیوع پیدا کرده و این در حالی است که اغلب والدین به هشدارهای روانشناسان در ارتباط با استفاده بیش از حد از این بازی ها توجه نمی کنند.

وی با بیان اینکه در جامعه کنونی به دلیل نبود فرهنگ لازم ، عوارض ناشی از استفاده بازی های رایانه ای و اینترنت تخریبی است ، افزود: والدین باید در انتخاب نوع بازی های یارانه ای و همچنین فعالیت های اینترنتی فرزندان کنترل لازم را داشته باشند.

فدایی تصریح کرد: بازی های آموزشی و خلاق کمتر تولید و وارد کشور می شود و این در حالی است که بیشتر بازی های پرخاشگرانه وارد بازار کشور می شود.

وی اظهار داشت: کودکان و نوجوانانی که در مدت زمان های طولانی مشغول بازی های پرخاشگرانه می شوند پس از مدت زمانی دچار نارحتی های روحی و عصبی شده و سعی می کنند اعمالی شبیه رفتارهای مشاهده شده در بازی های رایانه ای داشته باشند.

این روانپزشک خاطر نشان کرد: اغلب بازی های رایانه ای موجود خشونت آمیز است و استفاده بیش از حد آن باعث بروز رفتارهای خشن در قشر جوان می شود بنابراین والدین باید تا حد امکان از استفاده بیش از حد فرزندان خود از این بازی ها ممانعت کنند.

وی در عین حال اظهار داشت: گرچه استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای به خصوص بازی های خشونت آمیز برای کودکان و نوجوانان مخرب است اما برخی بازی ها منجر به رشد خلاقیت فکری کودکان نیز می شود و استفاده آنان برای کودکان و نوجوانان بلامانع است.