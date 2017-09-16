مجموعه سه جلدی اشکال سکونت در ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مدرسه مجموعه سه جلدی « اشکال سکونت در ایران» را به قلم زهره سادات عابدی منتشر شد. این کتاب در قالب سه مجلد برای مخاطبان نوجوان خود به بازخوانی شیوه زندگی عشایری، شهری و روستایی در ایران میپردازد.
هر یکی از مجلدات این کتاب به معرفی یکی از گونههای زندگی و زیست در زیست بوم ایران میپردازد و به توضیح اشکال مختلف زندگی در شکلهای مختلفش در ایران میپردازد و عناوین مجموعه نیز بر اساس عمدهترین اشکال سکونت در ایران انتخاب شده است.
این کتاب همچنین در برگیرنده تصاویری اختصاصی از زیستگاههای معرفی شده در خود است که مکمل قابل توجهی برای مطالب منتشر شده در کتاب به شمار میرود که به صورت تمام رنگی در متن کتاب به کار رفته است.
مجموعه سه جلدی زندگی روستایی در ۱۴۳ صفحه با قیمت ۲۰ هزار تومان، مجموعه زندگی عشایری در ۱۱۵ صفحه با قیمت ۲۵ هزار تومان و مجموعه زندگی شهری در ۱۳۵ صفحه با قیمت ۲۷ هزار تومان منتشر شده است.
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