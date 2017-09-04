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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۴۶

مدیر کل اوقاف لرستان:

۴۰۰ موقوفه منفعتی در لرستان وجود دارد

۴۰۰ موقوفه منفعتی در لرستان وجود دارد

خرم آباد - مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان از وجود ۴۰۰ موقوفه منفعتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مرتضی خاکباز با اشاره به وجود دو نوع موقوفه انتفاعی و منفعتی اظهار داشت: وجود موقوفات در ارتقای وضعیت جامعه در عرصه های مختلف نقش آفرین است.

وی بیان کرد: در سایه حمایت خیران و واقفان می توان کارهای پسندیده ای در راستای تقویت فرهنگ و اخلاق جامعه و با رفع نیازهای لازم برای انجام فعالیت های فرهنگی کارهای مؤثری انجام داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان با اشاره به اینکه فعالیتهای قرآنی، حوزه های علمیه و فعالیتهای فرهنگی نیازمند حمایت واقفان است، عنوان داشت: امید است با کمک مبلغان بتوان مشکلات این عرصه ها را برطرف ساخت.

حجت الاسلام خاکباز با اشاره به اینکه در شهر خرم آباد در مجموع ۷۵۰ موقوفه انتفاعی و منفعتی وجود دارد، ادامه داد: منظور از موقوفه انتفاعی موقوفاتی همچون مساجد و حسینه ها هستند.

وی با تأکید بر ضرورت نیاز به افزایش موقوفات منفعتی و هدایت نیت واقفان به سمت این موقوفه ها اظهار داشت: این موقوفه ها درآمدزا بوده و با استفاده از درآمد موقوفات می توان در راستای برطرف شدن مشکلات اجتماعی و فرهنگی اقدام کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان با بیان اینکه ۸۰۰ نوع نیت در موقوفات منفعتی با محوریت نیت درمان، کمک به بیماران بی ‌بضاعت، کمک به دانشجوی بی بضاعت و نیت روضه امام حسین(ع) وجود دارد، عنوان کرد: مبلغان به هدایت نیت واقفان به سمت دیگر نیازهای جامعه باید توجه داشته باشند.

حجت الاسلام خاکباز در ادامه بیان داشت: در استان ۴۰۰ موقوفه منفعتی وجود دارد و درآمد این موقافات در راستای برطرف سازی مشکلات جامعه نقش آفرین است.

وی ترویج فرهنگ وقف، قرآن و اهل بیت را شعار اوقاف و امور خیریه استان لرستان عنوان کرد و اظهار داشت: مبلغان به صورت دائم در امامزادگان مشغول  فعالیت بوده و ترویج فرهنگ وقف در اولویت برنامه های تبلیغی آنان قرار دارد.

 حجت الاسلام خاکباز بیان داشت: در راستای ترویج فرهنگ وقف به ویژه وقف منفعتی در همه امامزادگان یک غرفه با حضور مبلغان اعزامی برپا است.

کد مطلب 4078707

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