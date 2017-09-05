کردستان مهیای میزبانی جشنواره بیستم شد/بزرگان رسانه ملی در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که جشنواره تولیدات مراکز استانهای صدا و سیما پیش از این هر دو سال یک بار برگزار می شد، ولی این بار سنت شکنی شد و با یک سال فاصله و همچنین با حمایت استانداری کردستان میزبانی جشنواره بیستم به استان کردستان واگذار شد.

برگزاری جشنواره بیستم آن هم با حضور هنرمندان شاخص و برجسته کشوری به میزبانی استان کردستان بهترین فرصت جمعی از نخبگان رسانه با ظرفیت های بالای این استان است و همزمان با این مهم تصویری بهتری از توانمندی های این دیار به مردم سایر نقاط کشور ارائه می شود.

برنامه ریزی برای میزبانی جشنواره بیستم در استان کردستان از روزهای نخستین سال جاری آغاز شده است و در این مدت با حضور مسئولان رسانه ملی و همچنین مدیران استانی هماهنگی های اولیه برای میزبانی شایسته صورت گرفته است و طی ۱۰ روز اخیر نیز تلاش ها دوچندان شده است.

جشنواره بیستم تولیدات مراکز استانهای صدا و سیما از ساعت ۲۰ امشب در سالن آمفی تئاتر مرکز کردستان فعالیت خود را آغاز می کند و مراسم پایانی نیز روز پنج شنبه و در سالن اصلی پردیس سینمایی بهمن برگزار می شود به صورت عملی و میدانی کار برنامه ریزی برای استقبال از برگزاری جشنواره بیستم از ابتدای شهریور ماه آغاز شده است و علاوه بر نصب بنرهای متعدد در خصوص اطلاع رسانی به مردم، تیزرهای این رویداد فرهنگی و هنری به میزبانی استان کردستان از شبکه های مختلف رسانه ملی نیز پخش می شود.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، جشنواره بیستم تولیدات مراکز استانهای صدا و سیما از ساعت ۲۰ امشب و با برگزاری مراسم افتتاحیه در سالن آمفی تئاتر مرکز کردستان به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز می کند و مراسم پایانی نیز روز پنج شنبه و در سالن اصلی پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار می شود.

ورود مهمانان و مسئولان کشوری برای حضور در جشنواره بیستم از روز دوشنبه آغاز شده است و علی دارابی معاون امور استانهای رسانه ملی با همراهی شماری دیگر از مدیران و مسئولان مرتبط با موضوع روز گذشته وارد سنندج شد و از روند آمادگی استان کردستان برای میزبانی شایسته از این رویداد بازدید کرد.

داوری دو هزار اثر در جشنواره بیستم

علی دارابی در این زمینه با اشاره به اینکه این جشنواره بزرگ ترین رویداد فرهنگی وهنری کشور است، عنوان کرد: ۲ هزار اثر در حوزه های مجازی، خبر، شعر، موسیقی، صدا، سیما وپژوهش و تحقیق از تولیدات مراکز استان ها به این جشنواره ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد آثار مذکور توسط ۷۰ نفر و در ۶۰ روز داوری شد، ادامه داد: از میان آثار داوری شده ۲۰۰ اثر مورد تجلیل و ۳۰۰ اثر هم در کمیسیون های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دارابی بیان کرد: در افتتاحیه و اختتامیه این دوره از جشنواره از ۴۰ تن از هنرمندان برجسته کشور، مشاهیر و مفاخر ملی وچهره های هنری و خانواده شهدا وایثارگران تجلیل به عمل می آید.

وی اظهارداشت: گروه برنامه ساز حوزه کودک و نوجوان هم در طول یک هفته در شهرهای مختلف استان کردستان برنامه اجرا خواهند کرد.

وی افزود: برگزاری این دوره از جشنواره در کردستان فرصت مناسبی برای معرفی این استان و ارائه تصویری نو از سلامت، امنیت، گردشگری و دیگر توانمندی های این منطقه به مردم داخل و خارج کشور است.

معاون امور استانهای صدا و سیما با اشاره به روند آمادگی کردستان برای میزبانی از این رویداد فرهنگی و هنری، عنوان کرد: خوشبختانه هماهنگی های صورت گرفته در حد مطلوب است و انتظار می رود که شاهد برگزاری جشنواره ای خوب و متناسب با ظرفیت های این استان باشیم.

کردستان آمادگی میزبانی شایسته از جشنواره بیستم رسانه ملی است

همزمان با این مهم مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان هم به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه به دنبال هماهنگی های صورت گرفته از سوی مرکز و همچنین حمایت مدیران و مسئولا استان، هم اکنون فعالیت های لازم برای برگزاری مناسب این جشنواره اجرایی شده است.

ابوالقاسم امان الهی بیان کرد: طی امروز تا پنج شنبه کردستان میزبان یک رویداد فرهنگی بزرگ است و انتظار می رود که با توجه به حضور نخبگان حوزه رسانه ملی، بتوانیم از این ظرفیت ایجاد شده در راستای کمک به استان کردستان به بهترین شکل ممکن بهره برداری کنیم.

وی با بیان اینکه برگزاری خوب و مطلوب این جشنواره پیام های مثبتی زیادی برای کردستان خواهد داشت، عنوان کرد: ارائه تصویری درست از ظرفیت های استان کردستان و همچنین بهره مندی از توان رسانه ملی از جمله اولویت های اصلی ما برای برگزاری جشنواره بیستم است و انتظار می رود که بتوانیم در این مسیر فعالیت های خوبی داشته باشیم.

ارائه تصویری واقعی از کردستان هدف میزبانی رویدادهای فرهنگی و هنری است

استاندار کردستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی استان برای میزبانی شایسته از این رویداد مهم فرهنگی و هنری در سطح کشور، یادآور شد: کردستان در حوزه فرهنگ و هنر همواره سرآمد کشور بوده و انتظار می رود که با برگزاری این چنین رویدادهای بتوانیم جلوه های فرهنگی و هنری این استان را برجسته کنیم.

عبدالمحمدزاهدی گفت: برگزاری این چنین برنامه های بهترین فرصت برای معرفی هر چه بهتر استان کردستان به مردم سایر نقاط کشور و حتی دیگر کشورهاست و در همین راستا برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در این استان طراحی و اجرا می شوند.

میزبانی کردستان از رویدادهای این چنین فرهنگی و هنری اقدامن میمون و مبارکی است و در همین راستا باید به بهترین شکل ممکن و با استفاده از زبان هنر، توانمندی های این دیار از ایران اسلامی را به مردم سایر نقاط کشور معرفی کرد تا زمینه برای شکوفایی و توسعه بیشتر در کردستان فراهم شود.