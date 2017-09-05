«آماده باش» عید غدیر روی آنتن شبکه امید می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، «آماده باش» عنوان مسابقه ای تلویزیونی است که پخش آن از روز شنبه ۱۸ شهریور آینده و همزمان با عید غدیر خم از شبکه امید آغاز می شود.

تصویربرداری این برنامه با اجرای کامبیز دیرباز از اواسط مردادماه در جزیره کیش آغاز شد و بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته تولید این مسابقه تا اواسط ماه آینده به طول می انجامد.

در «آماده باش» شرکت کنندگان پسر با محدوده سنی ١٢ تا ١٨ سال با یکدیگر به رقابت می پردازند. افراد حاضر در مرحله اول این مسابقه ابتدا کلاس های آموزشی غواصی را زیر نظر مهدی عشقی پشت سر گذاشته اند و سپس در دوره اول آماده باش، رشته های کایاک، پدل بورد و باگی به آنان آموزش داده می شود.

در مرحله مسابقه نیز پس از رقابتی فشرده از هر هشت شرکت کننده ۲ نفر به مرحله نهایی راه پیدا می کنند.

علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه می توانند از طریق لینک تلگرام https://t.me/Sabt_amadebas ثبت نام کنند. افراد باید شرایط حضور در یک اردوی هفت روزه را داشته باشند.

سعید دریادل، ساسان گلستانه و امید خسروی گروه کارگردانی «آماده باش» را تشکیل می دهند.

غلامرضا بختیاری تهیه کننده این مسابقه است. وی پیش از این تهیه کنندگی برنامه هایی چون «صبح بخیر ایران»، «چند درجه»، «چراغ خاموش» و مسابقه «آب و آتش» را برعهده داشته است.

مدیریت تولید و برنامه ریزی این پروژه نیز بر عهده آفرین کلهر قرار دارد.