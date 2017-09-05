درپی تعامل بادولت هستیم/هرفردی انقلاب راقبول داشته باشدبسیجی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان های بسیج اساتید و بسیج فرهنگیان کشور با تبریک ایام عید غدیر خم اظهار کرد: هویت شیعه برگرفته از واقعه غدیر است که این هویت با مشیت خداوند امضا و ابلاغ شد.

وی افزود: ارتباط امت با امامت جامعه در روز غدیر تعیین شده است چرا که رها کردن جامعه بدون امام و حجت خلاف حکمت خداوند است.

سردار غیب پرور با بیان اینکه غدیر از دو بخش شکل و متن تشکیل شده است، اظهار کرد: در این رخداد الهی پیام رسول الله(ص) تا قیامت ماندگار شد اما در روز ٢٨ صفر کسانی که در غدیر بودند چهره ای از خود نشان دادند که گویی آن روز آنجا نبودند و ماجرای تلخ سقیفه پیش آمد.

وی افزود: رهبر انقلاب سال ها پیش بحث خواص جامعه را مطرح کردند و آنچه در ٢٨ صفر رقم خورد حاصل تلاش خواص بود که تبدیل به کانون قدرت و ثروت شده بودند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: آنچه در طول تاریخ موجب شد ضربه خوردیم و با تلخ کامی مواجه شدیم متوجه این دو کانون نامبارک است.

سردار غیب پرور خاطرنشان کرد: هر جایی که حلاوت و پیروزی وجود دارد متوجه افرادی است که به قدرت و ثروت ارتباطی ندارند مانند امام(ره) که وقتی از ایشان در پرواز پاریس-تهران سوال می کنند چه احساسی از بازگشت به ایران دارند، می فرمایند هیچ.

وی افزود: امروز نیز تبلور این روحیه در رهبر معظم انقلاب وجود دارد.

غیب پرور با بیان اینکه خواص گردانندگان اصلی جامعه هستند، گفت: در سال ٨٨ چه کسانی انقلاب را به مذبح بردند؟ و امروز چه کسانی به دنبال تلاش برای تطهیر آن ها هستند؟

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ماجرای طلحه و زبیر، اظهار کرد: مشکل افرادی مانند طلحه و زبیر این بود که خود را هم عرض أمیرالمؤمنین(ع) می پنداشتند در حالی که افراد امت در طول امام امت هستند.

وی افزود: بسیاری از افرادی که در طول تاریخ انقلاب اسلامی دچار مشکل شدند و بعضا دست آن ها از دنیا کوتاه است، این است که خود را هم عرض ولایت فقیه می دانستند.

غیب پرور با بیان اینکه مشی کلی بسیج تعامل با دولت است، گفت: مردم خواهان خدمت هستند و چون مشی ما خدمت به مردم است به دنبال تعامل با دولت هستیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نحوه شهادت شهید حججی گفت: شهید حججی به فرموده رهبر معظم انقلاب مانند حجتی از سوی خدا شد، اما در سالهای گذشته افرادی مانند شهید حججی زیاد وجود داشت. حتی اخیرا نیز یکی از نیروهای مدافع حرم را مثله کردند.

سردار غیب پرور با بیان اینکه بسیج برای همه اقشار و طیف هاست، خاطرنشان کرد: هر فردی که انقلاب، امام، رهبری و نظام را قبول داشته باشد بسیجی است کما اینکه ممکن است در بسیج پرونده و مدرکی از او وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به مراسم تکریم و معارفه روسای سازمان بسیج اساتید و سازمان بسیج فرهنگیان، گفت: تغییر سنگرها در طول تاریخ انقلاب اسلامی امری طبیعی است. در نظام اسلامی مسئولیت ها امانت است که در یوم الحساب باید پاسخگوی آن ها باشیم. در نظام انتخابات بسیج نیز مراکز بسیار زیادی دخیل هستند.

غیب پرور با اشاره به انتصاب مرادی و زارعی به ریاست سازمان بسیج فرهنگیان و سازمان بسیج اساتید کشور، تاکید کرد: هر دو این برادران دارای سوابق انقلابی و بسیجی زیادی هستند اما این دو موفق نخواهند شد مگر با همکاری همگانی مجموعه سازمان بسیج مستضعفین که باید همکاری با آن ها داشته باشند.

در پایان این مراسم با تکریم از صلاحی رئیس سابق سازمان بسیج اساتید و رمضانیان رئیس سابق سازمان بسیج فرهنگیان، مجتبی زارعی و حسن مرادی به عنوان روسای جدید این سازمان ها معرفی شدند.