فرماندار شهرستان سنندج از خبرگزاری مهر کردستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگارمهر، ابراهیم زارعی امروز سه شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر کردستان در سنندج با اشاره به اینکه رعایت عدالت در تولید و تحلیل اخبار و نقد منصفانه از مسائل حائزاهمیت در رسانه ها است، گفت: بیشتر قضاوت های مردم نسبت به مسائل وموضوعات مختلف براساس اخبار منتشر شده در رسانه ها است و این مهم جایگاه والای اصحاب رسانه را می رساند.

وی عنوان کرد: زمانی که نگاه ودانش عمیق نسبت به مسائل مختلف وجود نداشته باشد بی شک قضاوت ها هم سطحی خواهد بود بنابراین به روز کردن و ارتقای دانش و آگاهی آحاد مردم جامعه یکی از نیازهای ضروری است.

وی بر ترغیب و تشویق مردم به مشارکت در توسعه تاکید کرد و اظهارداشت: وقتی که دانش و آگاهی مردم کم باشد توسعه هم به خواست ومطالبه عمومی تبدیل نخواهد شد.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به اینکه رسانه تاثیر فراوانی در تشویق مردم به مشارکت جمعی دارد، افزود: رسانه می تواند آگاهی لازم را به مردم ارائه کند تا آنها با حق و حقوق خود بیشتر آشنا شوند.

مدیر دفتر خبرگزاری مهر کردستان گفت: کردستان جزو استان های نخست کشور در راه اندازی دفتر استانی خبرگزاری مهر در سال ۸۷ بود.

آرمان نصراللهی با بیان اینکه خبرگزاری مهر متعلق به جریان و جناح خاصی نیست، بیان کرد: همواره سعی کردیم تریبون جمهوری اسلامی ایران باشیم نه تریبون جناج و احزاب.

وی عنوان کرد: بعد از سفر مقام معظم رهبری در سال ۸۸ به کردستان و تاکیدات ایشان در خصوص حفظ زبان کردی به عنوان سرمایه ملی، برای نخستین بار در کشور مجوز زبان کردی به سرویس بین المللی خبرگزاری مهر صادر شد.

وی ادامه داد: از سال ۹۳ سرویس زبان کردی به عنوان ششمین زبان خبرگزاری مهر فعالیت خود را با مسئولیت و مدیریت استان کردستان آغاز کرده است.

مدیر دفتر خبرگزاری مهر کردستان اظهارداشت: در سرویس زبان کردی خبرگزاری مهر مسائل و موضوعات مربوط به کردهای چهار کشور ترکیه، عراق، سوریه وایران رصد و منتشر می شود.