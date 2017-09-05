توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم سبز علی پیش از ظهر سه شنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان البرز؛ بابیان اینکه کشور در کمربند خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، اظهار کرد: در جهان کنونی منابع طبیعی و محیط‌زیست دچار چالش‌های عظیمی شده که حفاظت و رفع این معضلات بر عهده تمامی دستگاه‌ها است.

وی با تأکید بر لزوم توجه به احیای منابع طبیعی، افزود: توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی به‌منظور جلوگیری از وقوع تخلفات در اراضی ملی امری ضروری است.

سبزعلی گفت: شناسایی کانون‌های بحران از اهمیت بالایی برخوردار است از طرفی باید زیرساخت‌های لازم با استفاده از دانش بومی هر منطقه و فن‌آوری نوین با به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در جوامع محلی مهیا شود.

در ادامه این مراسم سرهنگ اردشیر جابری فرمانده سابق یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز به اجرای ۲۵۷ فقره اعمال تبصره یک ذیل ماده ۵۵ مبنی بر پیشگیری از تصرف اراضی ملی به مساحت ۳۵۹ هزار هکتار در استان اشاره کرد.

سرهنگ جابری تاکید کرد: تعداد ۲۳۰ فقره اجرای احکام قطعی صادره قضایی مبنی بر خلع ید به مساحت ۵۳۹ هزار هکتار در استان انجام شده است.

فرمانده سابق یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز تشکیل ۴۸۸ فقره پرونده تخلف ماده ۵۵ مبنی بر تخریب و تصرف عدوانی به مساحت ۴۹۶ هزار و ۵۲۹ هکتار، تشکیل ۱۸۲ فقره پرونده تخلف ماده ۴۴ (چرای غیرمجاز) به تعداد ۱۰۱ هزار و ۱۰۶ رأس واحد دامی را جزو اقدامات انجام شده تاکنون دانست.

همچنین سرهنگ جابری به تشکیل ۱۴ فقره پرونده ماده ۴۸ به تفکیک هشت فقره پرونده کشف چوب آلات به تعداد ۳۱۴ اصله و ۱ فقره محصولات فرعی مرتعی به مقدار ۵۰۰ کیلوگرم و اطفاء حریق در سطح اراضی ملی به تعداد ۷۹ فقره در مساحت تقریبی ۲۱۳ هکتار اشاره کرد.