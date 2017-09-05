مصدومیت هافبک استقلال جدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که مصدومیت تبدیل به یک اپیدمی در تیم استقلال شده تا تعداد آسیب دیده های این تیم آنقدر زیاد شود که بتوان گفت در استقلال همه مصدوم هستند مگر آن که خلاف آن ثابت شود، داریوش شجاعیان آخرین بازیکن آسیب دیده از لشگر مصدومان این تیم است که غیبت وی در بازی با گل گهر در جام حذفی قطعیت یافت.

در حالی که در خصوص مصدومیت این بازیکن گمانه زنی‌هایی صورت گرفت و حتی صحبت از آسیب دیدن رباط صلیبی این بازیکن بود، وی توسط تیم پزشکی استقلال تحت معاینه قرار گرفت تا مشخص شود این آسیب دیدگی تنها یک ضرب خوردگی از ناحیه زانو است که با چند جلسه فیزیوتراپی برطرف می‌شود. گرچه هافبک شیرازی آبی پوشان دیدار این تیم در جام حذفی را از دست داد، اما به احتمال فراوان برای بازی هفته پنجم تیم استقلال در شهر جم مقابل تیم پارس جنوبی مشکلی نخواهد داشت.

نزدیک ترین دیدار تیم استقلال به بازی این تیم با گل گهر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی باز می‌گردد. دیداری که از ساعت ۱۷:۴۵ روز جمعه هفدهم شهریور در شهر سیرجان برگزار می‌شود.