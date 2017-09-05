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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۵۱

حسین نجابت رئیس کمیته سیاسی جمنا شد

حسین نجابت رئیس کمیته سیاسی جمنا شد

در جلسه امروز کمیته سیاسی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، حسین نجابت به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز کمیته سیاسی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، حسین نجابت به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شد.

جلسه کمیته سیاسی جمنا با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.

در این جلسه بحث و تبادل نظر درباره مباحث سیاسی روز و برنامه‌های آینده کمیته سیاسی جبهه مردمی انجام شد و اعضای کمیته نقطه نظرات خود را پیرامون این مسائل مطرح کردند.

در ادامه این جلسه حسین نجابت به عنوان رئیس کمیته سیاسی جبهه مردمی نیروهای انقلاب انتخاب شد.

حسین نجابت، نمایندۀ دوره‌های هفتم، هشتم و نهم در مجلس شورای اسلامی بوده است.

کد مطلب 4079829

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