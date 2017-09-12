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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۱۱

پویان باقرزاده در گفتگو با مهر:

«برداشت دوم از قضیه اول» مهر اکران می‌شود/ همکاری با طلا معتضدی

«برداشت دوم از قضیه اول» مهر اکران می‌شود/ همکاری با طلا معتضدی

فیلم «برداشت دوم از قضیه اول» به کارگردانی پویان باقرزاده مهر ماه سال جاری در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می شود.

پویان باقرزاده کارگردان تئاتر و سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های سینمایی خود گفت: در حال حاضر به همراه طلا معتضدی مشغول نگارش فیلمنامه ای جدید هستیم که نگارش اصلی قصه فیلم را طلا معتضدی برعهده دارد.

وی بیان کرد: این روزها بیش از هر چیز درگیر شکل دادن به شخصیت های اصلی فیلمنامه هستیم و از پروسه خلق شخصیت ها لذت می بریم.

این کارگردان تاکید کرد: با توجه به اینکه فیلم سینمایی «برداشت دوم از قضیه اول» که در بخش «هنر و تجربه» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود، مهر ماه و بعد از گذشت ۲ سال در سینمای «هنر و تجربه» اکران می شود، تمرکز خود را روی اکران درست و مناسب این فیلم گذاشته ام.

وی بیان کرد: امیدوارم بعد از اکران این فیلم، روی فیلم جدیدی که فیلمنامه آن در حال نگارش است، متمرکز شوم. سوژه این فیلم را بسیار دوست دارم و داستانی کاملا متفاوت نسبت به «برداشت دوم از قضیه اول» است.

باقرزاده در پایان گفت: «برداشت دوم از قضیه اول» یک اثر کاملا تجربی، مستقل و دانشجویی بود و پروژه جدید سینمایی ام نسبت به فیلم اولم متفاوت است.

کد مطلب 4080422

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