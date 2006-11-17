  1. هنر
  2. سایر
۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۱۲

با حضور نویسنده معاصر عرب ؛

رمان عشق هشتم در مشهد نقد و بررسی می شود

رمان " عشق هشتم " به قلم کمال السید - نویسنده معاصر عرب ، با حضور پدید آورنده و مترجم در مشهد نقد و بررسی خواهد شد .

به گزارش خبرنگار مهر ، عشق هشتم در نخستین دوره جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی در دی ماه سال گذشته رتبه برتر را کسب کرد ، موضوع این کتاب ، زندگی حضرت امام رضا (ع) است .

نشست نقد و بررسی این اثر ادبی ، روز نهم آذرماه با حضور نویسنده ، مترجم و تنی چند از منتقدان ادبیات داستانی در تالار همایش های دانشگاه امام رضا (ع) در مشهد مقدس برگزار می شود ، بانی این نشست موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی است .

حسین سیدی ( مترجم ) ، احمد شاکری سردبیر ماهنامه ادبیات داستانی ، سید احمد میرزاده شاعر و عضو انجمن قلم ایران و جواد محمد زاده مقدم مدیرموسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی از جمله حاضران در این نشست هستند .  

اثر برگزیده " عشق هشتم " با شمارگان سه هزار و طراحی جدید روی جلد ، برای دومین بار منتشر خواهد شد .
