رمان عشق هشتم در مشهد نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، عشق هشتم در نخستین دوره جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی در دی ماه سال گذشته رتبه برتر را کسب کرد ، موضوع این کتاب ، زندگی حضرت امام رضا (ع) است .



نشست نقد و بررسی این اثر ادبی ، روز نهم آذرماه با حضور نویسنده ، مترجم و تنی چند از منتقدان ادبیات داستانی در تالار همایش های دانشگاه امام رضا (ع) در مشهد مقدس برگزار می شود ، بانی این نشست موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی است .



حسین سیدی ( مترجم ) ، احمد شاکری سردبیر ماهنامه ادبیات داستانی ، سید احمد میرزاده شاعر و عضو انجمن قلم ایران و جواد محمد زاده مقدم مدیرموسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی از جمله حاضران در این نشست هستند .



اثر برگزیده " عشق هشتم " با شمارگان سه هزار و طراحی جدید روی جلد ، برای دومین بار منتشر خواهد شد .

کد خبر 408064