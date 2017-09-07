برگزاری جشنواره تولیدات فرصتی برای کاهش تبعیض وعدالت رسانه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی شامگاه پنج شنبه در آیین اختتامیه بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما مراکز استان ها که در پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد، گفت:‌ جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی صدا وسیما مراکز استانها به لحاظ قدمت از سال ۷۲ پایه گذاری و در تمامی استان های کشور برگزار شده است.

معاون امور استانهای سازمان صدا وسیما کشور عنوان کرد: این جشنواره گام بزرگی برای تمرکز زدایی و توجه به استان ها و افرادی است که کمتر دیده می شوند.

وی افزود: هنرمندان، مفاخر و مشاهیر هر استان در پرتو این جشنواره باید مورد تقدیر قرار بگیرند و وظیفه ما است از سرمایه های مان تقدیر کنیم.

دارابی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره فرصتی برای کاهش تبعیض و عدالت رسانه ای است، گفت: جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما مراکز استان ها پارسال در خوزستان، امسال در کردستان و سال آینده در چهار محال و بختیاری برگزار خواهد شد.

معاون امور استانهای سازمان صدا وسیما کشور اظهار کرد:‌ مسئولان استانی بیش از یک ماه در شبکه های صدا و سیما از ظرفیت ها و پتانسیل های استان میزبان سخن می گویند و این فرصتی برای معرفی استان ها است.

وی گفت:‌ برگزاری هفته فرهنگی هنری در استانها فرصتی برای حضور افرادی است که مردم همیشه آنها را در قاب تلویزیون نظاره کرده اند.

دارابی بابیان اینکه بیش از ۷۰ شبکه رادیو تلویزیونی در کشور وجود دارد، افزود:‌ شبکه های استانی می بایست به فرهنگ، آداب رسوم و خرده فرهنگ های توجه ویژه ای بکنند.

معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما کشور با اشاره به اینکه از جشنواره قبل تا کنون ۱۰ شبکه رادیویی و ۱۹ شبکه تلویزیونی به ۲۴ ساعته تبدیل شده اند، اظهار کرد:‌ در عصر رقابت رسانه ها رادیو باید توانایی و کیفیت خود را حفظ کند که تمام رادیو های استان ها به این منظور تصویری شده اند.

وی افزود: برخی از استان های ما قطب تولید انیمیشین برخی مستند و خبر هستند که این جشنواره راهی برای شناسایی آنها است.

دارابی گفت:‌ در این جشنواره دانشجویان دانشگاه صدا و سیما بیش از ۱۰ جایزه را از آن خود کردند که نشان از توانمندی پتانسیل این دانشگاه است.

معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما کشور عنوان کرد:‌ جشنواره قبلی در دی ماه سال گذشته در خوزستان بعد از دو سال با ۱۳۹۵ اثر برگزار شد که جشنواره بیستم در شهریور ماه سال جاری در کمتر از یک سال با افزایش ۶۰۵ اثری برگزار شد.

وی گفت: بیش ۷۰ نفر از داوران صاحب نظر داوری ها را در بازه رمانی ۴۵ تا ۶۰ روزه انجام دادند که افزایش این بازه زمانی نشان از کیفیت آثار بوده است.

دارابی افزود:‌ به دلیل اینکه در سال جاری جشنواره انیمیشن و پویا نمایی برگزار خواهد شد از این جشنواره بخش انیمیشن را حذف کرده تا جشنواره انمیشین و پویانمایی که در زمستان سال جاری برگزار می شود کیفیت لازم را داشته باشد.

معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما کشور عنوان کرد:‌ اگر امروز ما در کمال امنیت در مرکز کردستان جشنواره بیستم را برگزاری می کنیم مدیون جان فشانی های فرزندان این مرز و بوم و خون شهیدان هستیم.