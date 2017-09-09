وضعیت مسلمانان میانمار،نتیجه کوتاهی در پیگیری پرونده حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه انتقادی بسیج دانشجویی ۱۱ دانشگاه تهران خطاب به رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه وضعیت امروز مسلمانان میانمار نتیجه کوتاهی در پیگیری پرونده حقوق بشر قوه قضائیه است از قوه قضائیه خواسته شد در این خصوص گزارش ارائه کند.

در بخشی از این نامه آمده است:

اخبارجنایات فجیع انسانی در کشور میانمار و مردم مسلمان روهینگیا بار دیگر موجبات درد و رنجش فراوان برقلوب مسلمین در سرتاسر جغرافیای جهان و بویژه جهان اسلام را فراهم آورد.

انتشار تصاویر و اخبار خشونت بار و فاجعه آمیز حوادث، زمانی تلخ تر و دردناک تر گردید که نه تنها مدعیان دروغین حقوق بشر همانند گذشته سکوتی ننگین اتخاذ کرده اند بلکه آنان که دفاع از مظلوم و مستضعفین را شعار میدادند و خود را حامی عدالت و آزادی می دانستند نیز با زبانی خاموش نظاره گر وقایع رخ داده بودند و نه تنها گامی عملی در ادای رسالت خویش برنداشته اند بلکه زحمت اعلام موضع کلامی را نیز به خود نداده اند.

هنوز بیانات امام خامنه ای فراموش نگشته است که فرمودند: "قوه‌ قضائیه باید در موضوعاتی همچون تحریم‌ها، مصادره‌های آمریکایی‌ها، تروریسم و یا حمایت از شخصیت‌های مظلوم دنیا همچون شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی وارد شود و نظر حمایتی و یا مخالفت خود را قاطعانه اعلام کند تا در دنیا منعکس شود.

جای تعجب و سوال است که چرا قوه قضاییه ای که از ابتدای انقلاب اسلامی و با خون بزرگ مردانی چون شهیدان بهشتی، قدوسی و لاجوردی آبیاری شده، امروز تنها نظاره گر وقایع و فجایع مختلف جهانی است؟ !

حتما به خوبی میدانید که در سالیان اخیر و به ویژه در دو سال گذشته رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت ورود قوه قضائیه در حوزه مسائل بین المللی و حقوق بشری تاکید کرده و عمل به وظایف این حوزه را از قوه قضائیه انتظار داشته اند.

جای بسی گلایه است که در دو سال گذشته از جانب قوه قضائیه هیچ اقدام موثری، تاکید می‌شود هیچ اقدام موثری، در چهارچوب مسایل حقوقی جهت رسیدگی به وظایف این حوزه و به ویژه پرونده میانمار صورت نپذیرفته است.

وضعیت امروز مسلمانان میانمار حاصل کاهلی ها و کوتاهی های نهادهای مربوط ازجمله قوه قضائیه برای رسیدگی به این مظلومان است. تا چه زمانی بایستی منویات و مطالبات دقیق رهبری نسبت به مسلمانان و مستضعفین چه از سوی دولت و وزارت خارجه و چه از سوی قوه قضائیه و نهادهای مربوط مورد اغماض و کوتاهی قرارگیرد؟ !

امروز که فریاد عدالت خواهی و داد خواهی و بیداری در سراسر جهان پیچیده است و موعد بیداری است چه شده است که شما و بسیاری از مجموعه های انقلابی را خواب عمیق بی تفاوتی فرا گرفته است؟ !

بدون شک آنچه امروز از حضرتعالی و مجوعه قوه قضائیه انتظار می‌رود تنها موضع گیری صرف در قبال این مسأله نمی‌باشد بلکه ارائه ی گزارشی دقیق و مفصل از پیگیری پرونده حقوقی فجایع انسانی در میانمار به ملت شریف ایران است.

جنبش دانشجویی و ملت ایران تحمل ادامه یافتن بی‌توجهی مجموعه قوه قضائیه در خصوص این مهم را ندارد و لذا تغییر رویه و انجام وظایف لازم را به حضرتعالی و مجموعه دستگاه قضایی کشور را به شما گوشزد می نماید.

والسلام علی من اتبع الهدی

بسیج دانشجویی دانشگاه شریف

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام

بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت

بسیج دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی

بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی

بسیج دانشجویی دانشگاه نقشه برداری وزارت دفاع

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد

بسیج دانشجویی دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

بسیج دانشجویی دانشکده صنعت هواپیمایی