پخش مسابقه مداحی هم نوایان از رادیو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حبیبی مدیر گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران با بیان این خبر گفت: برنامه «هم نوایان تهرانی» با همکاری و مشارکت کانون مداحان و شاعران آیینی کشور و خانه مداحان اهل بیت تهران تهیه و از شبکه رادیویی تهران تولید و پخش می شود. طبق پیش بینی ها قرار شده است در وحله اول به شناسایی مداحان نوجوان و جوان مداحان تهرانی برای ارایه آثارشان بپردازیم.

وی هدف از تولید این برنامه را بررسی شعر و محتوای مناسب در مداحی دانست و افزود: در این مسابقه مداحی علاوه بر شعر و محتوا، نغمه، لحن و سبک مداحان بررسی می شود. آشنایی نوجوانان و جوانان با قیام امام حسین (ع)، موضوع عاشورا و ارتقای سطح معرفتی و دانش مداحان نوجوان و جوانان در خصوص قیام حضرت ابا عبدالله و ترویج معارف اسلامی و قالب نغمه خوانی مداحی در میان این گروه سنی برای بهره گیری در مناسبت های مذهبی و تعزیت اهل بیت (ع) از دیگر اهداف این ویژه برنامه رادیویی است.

حبیبی تصریح کرد: شیوه کار به این شکل است که در هر برنامه از مداحانی که به ارایه مداحی می پردازند، دعوت می شود و مداحی آنها توسط دو گروه از داوران بررسی قرار خواهد شد. گروه اول؛ میز داوران مضمون و محتوا است که در این بخش موضوع مداحی، شعر، روضه، مقتل و مفاهیمی که در لابه لای سخن مداحان منتقل می شود، بررسی خواهد شد.گروه دوم؛ میز داوری بررسی لحن و سبک مداحان است.

مدیر گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران با اشاره به محل برگزاری این مسابقه افزود: این برنامه در خانه مداحان اهل بیت (ع) واقع در خیابان فخرآباد برگزار می شود. برنامه به صورت نوعی مسابقه میان ۲ گروه سنی نوجوان و جوان خواهد بود که در هر رده ۳ نفر اول که بالاترین امتیاز را کسب کردند در یک برنامه مستقل (فینال) مجددا اجرای مداحی خواهند داشت که به مسابقه می پردازند تا نفر اول تا سوم آنها انتخاب شود.

مسابقه مداحی هم نوایان در ۱۴ قسمت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه ای به صورت تولیدی از گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران در ایام محرم تقدیم مخاطبان می شود.