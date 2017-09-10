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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۲:۲۶

محققان می گویند؛

مضرات تغذیه کودکان زیر یک سال با شیرگاو

مضرات تغذیه کودکان زیر یک سال با شیرگاو

با وجود خواص متعدد شیرگاو و وجود سالم ترین نوع کلسیم در آن، این نوشیدنی مغذی برای کودکان زیر یک سال توصیه نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات نشان می دهد پروتئین موجود در شیر گاو دلیل نامناسب بودن این نوشیدنی برای اطفال است چراکه آنها توانایی تحمل آن را ندارند. تغذیه نوزاد با شیرگاو قبل از یک سالگی موجب بروز بیماری های آلرژیک در آنان می شود.

گفته می شود کودکانی که با شیر مادرشان تغذیه نمی شوند نیاز به یک جایگزین مغذی دارند. اما متخصصان اطفال عنوان می کنند که اگر نوزاد در سنین ابتدایی با شیرگاو تغذیه شود، بعدها با میزان بالای کمبود آهن و در نتیجه با آنمی (کم خونی) مواجه خواهد بود.

همچنین به گفته محققان، شیر گاو ممکن است به کلیه نارس نوزاد فشار آورده و مشکلاتی هم در روند هضم ایجاد کند.

محققان عنوان می کنند در نتیجه یک یا چند پروتئین موجود در شیر گاو، واکنش نامطلوب سیستم ایمنی بدن نوزاد موجب بروز آلرژی می شود.

این علائم مختلف بوده و بر بسیاری اعضای بدن نظیر پوست، سیستم گوارش یا مجاری تنفسی تاثیر گذاشته و احتمالا موجب خارش پوست، اگزما، حالت تهوع، اسهال، قولنج روده، خس خس سینه یا گریه بیش از اندازه زیاد می شود.

در سطح جهان میزان شیوع آلرژی به شیرگاو ۳ تا ۵ درصد است.

کد مطلب 4083442

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