واکنش بازیگران به یک توفان/ هوستون «سوریه» شده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جرج کلونی که از تلاشکنندگان برای کمک به قربانیان توفان هاروی بود، اکنون به آسیب دیدگان توفان ایرما کمک میکند که فلوریدا را درنوردیده است.
این ستاره هالیوودی دیروز یکشنبه در جشنواره فیلم تورنتو از بیخانمانهای این دو توفان فاجعهبار که از رویدادهای مربوط به آب وهوا هستند یاد کرد و آنها را مشابه سوری ها در جنگ داخلی کشور خود دانست.
وی با اشاره به این که ساختن این ایالتها خیلی زمان میبرد گفت همه ما باید درگیر ساختن این دو ایالت شویم چون حالا هوستون مانند سوریه است.
این بازیگر در کنفرانس خبری که برای نمایش فیلم «آیکون حومه شهر» یا «سابربیکان» برگزار شد، صحبت کرد. این فیلم که در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد، قرار است این هفته در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآید.
کلونی گفت: مردم هوستون حالا پناهندگانی هستند که کاری نمیتوانند بکنند. آنها قربانیانی هستند که از خانهشان رانده شدهاند و باید مدتی طولانی رنج بکشند.
وی افزود: باید راهی پیدا کنیم که به آنها کمک کنیم، این وظیفه ما به عنوان شهروندان جهانی است.
این ستاره هالیوودی که کارگردان فیلم «سابربیکان» است که با بازی مت دیمون و جولین مور در نقش زوجی ساخته شده که طرحی خشن در سرشان دارند. این فیلم بر مبنای فیلمنامه برادران کوئن، کلونی و گرنت هسلو ساخته شده است.
مور نیز در جلسه معرفی فیلم حضور داشت و در سخنانش آوارگان این دو توفان را با آوارگان سوری مقایسه کرد و گفت آمریکاییها باید با هم یکی شوند تا بتوانند به یکدیگر کمک کنند. وی گفت: این اتفاق میتواند در هر جایی بیفتد و مردم مجبور شوند خانه و زندگیشان را رها کنند ودنبال جایی بگردند که بتوانند به آنجا بروند. تنها راهی که میتوانیم به هم کمک کنیم این است که جهانی فکر کنیم.
مت دیمون نیز ماجرای فیلم را که در دهه ۱۹۵۰ میگذرد با دوره ترامپ مقایسه کرد.
این فیلم برمبنای زندگی واقعی آفریقایی-آمریکاییهایی که توسط همسایههای سفیدپوستشان مجبور میشوند تا شهرشان را ترک کنند ساخته شده است. این ماجراهای نژادپرستانه اخیرا در شارلوتزویل تکرار شد و دیمون در این نشست، ترامپ را برای موضعگیری نکردن برابر این رویداد سرزنش کرد.
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