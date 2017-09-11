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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶

رئیس هیئت مدیره پتروشیمی ایلام:

ایلام یکی از قطب‌های صنعت پتروشیمی کشور می‌شود

ایلام یکی از قطب‌های صنعت پتروشیمی کشور می‌شود

ایلام-رئیس هیئت مدیره پتروشیمی ایلام گفت: با بهره برداری از واحد بزرگ الفین، ایلام یکی از قطب‌های صنعت پتروشیمی کشور می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ثمری امروز در بازدید از پتروشیمی ایلام اظهار داشت: استان ایلام به دلیل فاصله زیادی که با مرکز کشور داشته از صنایع بزرگ کشور بدور بوده ولی با توسعه‌ای که در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی بوجود آمده این استان به جایگاهی که درخور آن می باشد خواهد رسید و به یکی از قطب‌های صنعت کشور تبدیل می‌شود.

رئیس هیئت مدیره پتروشیمی ایلام به بازدید اعضای هیئت مدیره از واحدهای الفین و  SRU اشاره کرد و گفت: واحد الفین مراحل نهایی را طی می کند و اوایل سال ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید و پروژه  SRUبا تامین خوراک واحد الفین که نقش بسیار مهم و کلیدی در پتروشیمی ایلام دارد.

ثمری با بیان اینکه واحد شیرین سازی خوراک پتروشیمی ایلام (SRU) پس از اخذ خوراک از پالایشگاه گاز ایلام مسئله و مشکل خوراک شرکت را حل می‌کند، افزود: با دریافت خوراک از پالایشگاه گاز ایلام از سوزاندن و هدررفت سرمایه ملی در پالایشگاه جلوگیری و تنگنای تامین خوراک پتروشیمی رفع می شود.

رئیس هیئت مدیره پتروشیمی ایلام به حضور نیروهای بومی در دو پروژه‌ی الفین و  SRU اشاره و تصریح کرد: نیروی انسانی این شرکت با رضایت مندی ، فعالیت ارزشی و با تعلق خاطر وضعیت خوبی را برای دو پروژه رقم زده‌اند.

وی ادامه داد: آینده ایلام از بابت توسعه صنعت پتروشیمی یک آینده روشن است و تولید در واحد الفین می تواند اقتصاد منطقه را شکوفا کند و با ایجاد مشاغل غیر مستقیم در رفع دغدغه بیکاری در منطقه بکوشد.

رئیس هیئت مدیره پتروشیمی ایلام به مشکل تامین خوراک اتیلن از طریق خط لوله‌ غرب اشاره کرد و با بیان اینکه این مشکلات مقطعی و کوتاه مدت است و مشکل خوراک پتروشیمی با راه انداری واحد SRU و الفین حل خواهد شد خاطرنشان کرد: اخذ خوراک از خط لوله به تولید در شرکتهای ملی گاز بستگی دارد و وضعیت ناپایدار در تولید اتیلن به دلیل کمبود اتان می باشد.

وی ادامه داد:پتروشیمی ایلام به دلیل اینکه در انتهای خط لوله قرار گرفته است خوراک کمتری دریافت می کند اما امیدواریم تا پایان شهریور به وضعیت اصلی باز گردد.

کد مطلب 4083863

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