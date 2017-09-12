هزینه های سنگین حمل ونقل و خدمات بندری صنعتگران را زمین گیر کرد

وحید تهمتن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صنعتگران هرمزگانی نیازمند حمایت های بیشتر دولت هستند، بیان داشت: صنعتگران استان هرمزگان همانند سایر صنعتگران در زمان جنگ اقتصادی و تحریم های ناعادلانه علیه ایران صدمات زیادی دیده اند و نیازمند حمایت دولت برای احیای مجدد صنایع رو به تعطیلی هستند.

وی عنوان کرد: در دوران پسابرجام صنعتگران نیازمند حمایت های دولت هستند. در یک بازه زمانی طولانی صنعتگران توان صادراتی خود را از دست دادند و برخی تا مرز ورشکستگی پیش رفتند. بسیاری از صنعتگران به بانکها بدهکار شده اند و مشکل بدهی تسهیلات آنها توان صنعتگران را گرفته است.

تهمتن افزود: دولت یازدهم و دوازدهم در راستای تقویت بخش خصوصی قدم های خوبی برداشته اند ولی هنوز کافی نیست و صنعتگری که چندین سال زیر بار فشار تحریم ها بوده است در این مدت کمی که از برجام گذشته نمی تواند کمر راست کند.

وی ادامه داد: هزینه های حمل و نقل و خدمات بندری و گمرکی بسیار سنگین است. دولت با بسته های حمایتی سعی در تعدیل قیمت ها کند. صنعتگران در این زمان بیشتر از گذشته نیازمند حمایت های دولتی هستند.

به گفته رئیس خانه صنعت، معدن هرمزگان، بخش خصوصی آماده کمک به دولت است اما توقع داریم برخی از حوزه هایی که در اختیار دولت هستند حمایت کنند تا صنعتگر دوبار جان بگیرد.