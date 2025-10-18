به گزارش خبرنگار مهر، وحید تهمتن شنبه شب در آئین تجلیل از معدن‌کاران و صنعت‌کاران هرمزگان که با حضور عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس جمهور در توسعه روستایی برگزار شد، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات نه تنها از تحریم‌های خارجی بلکه از تحریم‌های داخلی ناشی می‌شود که شامل بروکراسی اداری پیچیده، مقررات دست و پاگیر و فسادهای سیستماتیک است.

رئیس خانه صنعت و معدن استان هرمزگان به بحران برق در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: نیاز برق واحدهای صنعتی استان معادل مصرف برق ۳۰ مجتمع مسکونی ۵۰ واحدی است؛ با این حال، به دلیل قطع برق مکرر، بسیاری از واحدهای صنعتی یا تولید را کاهش داده‌اند یا به سمت نیروگاه مستقل رفته‌اند و در واحدهای تولیدی نیز نیروهای خدماتی و سرایه‌داران با مشکلات در زندگی روبرو شده‌اند و حتی بیمار شده‌اند.

تهمتن ضمن بیان مشکلات تورم بالا و رکود اقتصادی گفت: سیاست‌های ضدتورمی مانند افزایش نرخ بهره بانکی باعث تشدید رکود شده است و نوسانات بی‌ثبات ارز شرایط را دشوارتر کرده است.

وی از افزایش هزینه‌های آب و برق صنعتی و جریمه‌های مرتبط انتقاد کرد و آن را باعث نارضایتی فعالان اقتصادی دانست.

رئیس خانه صنعت و معدن استان هرمزگان همچنین ابراز امیدواری کرد که توجه ویژه‌ای به بخش تولید شود و اقتصاد بدون نفت به درستی مدیریت گردد.

رئیس خانه صنعت و معدن استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات معادن اشاره کرد و گفت: فرسودگی ماشین‌آلات و مقررات سختگیرانه واردات دستگاه‌های معدنی، مانع توسعه این بخش شده است.

وی همچنین به نحوه تعیین حقوق دولتی معادن توسط وزارت صمت و اعمال آن با تأخیر و بر اساس قراردادهای سالانه انتقاد کرد.

تهمتن به افزایش هزینه‌های بندری و اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی اشاره کرد که به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بیمه و کشتیرانی، باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات صادراتی شده است.

او خواستار کاهش هزینه‌های بندری و اختصاص اسکله‌های ویژه برای واحدهای صادرات‌محور با مشارکت بخش خصوصی و همچنین استفاده از منابع ارزش افزوده شهرداری بندرعباس برای حمایت از طرح‌هایی مانند احداث بازارها و میادین عرضه مستقیم کالا شد.