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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۷

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران:

ورودی و خروجی های شرق به غرب بزرگراه آیت الله صدر ایمن سازی شد

ورودی و خروجی های شرق به غرب بزرگراه آیت الله صدر ایمن سازی شد

شمیرانات- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران گفت: ورودی و خروجی های شرق به غرب بزرگراه آیت الله صدر ایمن سازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطلب توجهی با بیان خبر فوق اظهار داشت : با توجه به اهمیت بحث ایمنی در ورودی ها و خروجی های بزرگراه شهید آیت الله صدر که نقش مهمی در هدایت جریان ترافیک مناطق شمالی شهر تهران دارند ، عملیات ایمن سازی و نصب المان های ترافیکی در این بزرگراه  انجام شد.

وی گفت : این عملیات زیر پل پاسداران، محدوده کارگاه مترو، ورودی تونل نیایش  و بعد از پل پاسداران محدوده دوربین های کنترل ترافیک  به انجام رسیده است .

معاون شهردار منطقه یک  افزود: هدایت مناسب خودرو های عبوری به خصوص هنگام اوج بار ترافیکی و شب که نور و دید کافی وجود ندارد، جلوگیری از انحراف مسیر خودروها از بزرگراه ، بالا بردن ضریب ایمنی خودرها ،  کمک  به بهبود عملکرد بزرگراه ، کاهش تصادفات و خطر ، روانی حجم ترافیک عبوری و افزایش رضایت عمومی شهروندان  از اهداف اجرایی این طرح بوده است.

توجهی تصریح کرد: در مجموع تعداد 54 عدد سپری گاردریل،55 عدد پایه گاردریل ، 35 عدد گل گاردریل ، 30عدد اسپیسر کتابی، .... ودر نقاطی از بزرگراه ، شامل خروجی مدرس و ورودی نیایش  نسبت به اصلاح سر سپری های گاردریل اقدام شد.

کد مطلب 4085020

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