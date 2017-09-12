به گزارش خبرنگار مهر، محمد شرفی ظهر سه شنبه در همایش روسا و معاونان کلانتری ها در اردبیل تصریح کرد: از جمله سرقت به میزان دو درصد در پنج‌ماهه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه سرقت های مسلحانه و شرارت نیز در کشور با کاهش همراه است، ادامه داد: متاسفانه در تخلفات رانندگی آمار بالایی مشاهده می‌شود که نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به عموم مردم هستیم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا به فعالیت ۲۰ هزار پلیس افتخاری در حوزه پیشگیری نیروی انتظامی نیز اشاره کرد و گفت: در امر مبارزه با جرایم توجه به حوزه پیشگیری در اولویت است.

به گفته شرفی به تجربه ثابت شده حضور و مشارکت مردم می تواند از میزان جرایم بکاهد و در واقع پلیس پیشگیری به دنبال استفاده از ظرفیت مردم در تمامی حوزه ها است.

وی همچنین بخشی از برنامه های نیروی انتظامی را فعال سازی موسسات حفاظتی و امنیتی مشارکتی عنوان و اضافه کرد: تاکنون ۷۰۰ موسسه راه اندازی شده که افراد فعال به عنوان نگهبان محله فعالیت دارند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا تعداد فعالان در موسسات حفاظتی و امنیتی را ۱۰۰ هزار نفر عنوان و اضافه کرد: در عین حال توجه به بحث مشاوره در پرونده های ارجاعی به نیروی انتظامی مورد تاکید است.

شرفی متذکر شد: بررسی ها نشان می دهد ۸۰ درصد از پرونده های ارجاعی به مراکز مشاوره به صلح و سازش منجر شده و به دلیل خروجی مطلوب مراکز مشاوره توسعه آن ها در دستور کاس است.

وی به ضرورت الکترونیکی کردن خدمات نیروی انتظامی با هدف کاهش بار مراجعات تاکید کرد و افزود: ۴۰ اقدام فناوری برای الکترونیکی کردن خدمات در دستور کار است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا همچنین در خصوص برنامه های نیروی انتظامی برای تجهیز کلانتری ها از اجرای طرح جایگزینی پلیس سیار با کلانتری ها خبر داد.

شرفی با تاکید به ضرورت تجهیز کلانتری ها اضافه کرد: همچنین برگزاری همایش ملی کلانتری با هدف ارزیابی تحقیقات علمی صورت گرفته و تدوین ساختار کلانتری ها برنامه ریزی شده است.

وی افزود: در استان اردبیل با توجه به میزان جمعیت آن توسعه کلانتری ها ضروری است و بی شک در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.