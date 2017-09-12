به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه «سی» کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظری و مدیریت تهمورس پورناظری پس از گذراندن ۳۰ شب اجرا در فضای باز کاخ سعدآباد امشب ۲۱ شهریور ماه به پایان می‌رسد و این در حالی است که شب گذشته ۲۰ شهریورماه سفیر ایران در انگلیس و سفیر انگلیس در ایران مهمان ویژه‌ این کنسرت- نمایش بودند. همچنین هم‌اکنون حمید نعمت‌الله کارگردان سینما مشغول ساخت فیلمی براساس این کنسرت- نمایش است.

حمید نعمت‌الله که پیش از این در فیلم‌هایی چون «آرایش غلیظ» و «رگ خواب» با همایون شجریان و سهراب پورناظری همکاری داشته است فیلمبرداری این پروژه را برای ساخت فیلمی از روی آن به همراه تیم خود در شب‌های پایانی اجرا آغاز کرده است و بعد از اتمام اجرای صحنه‌ای نیز، این کار را ادامه می دهد.

این کنسرت- نمایش با نویسندگی نغمه ثمینی و کارگردانی علی‌اصغر دشتی و بازی بهرام رادان، سحر دولتشاهی، مهدی پاکدل، ‌ بانیپال شومون، حسین صوفیان، دلنیا آرام طی سی‌شب روی صحنه رفت و هر شب میزبان ۴ هزار مخاطب بود که بر این اساس جمعا ۱۲۰ هزار مخاطب از این کنسرت- نمایش دیدن کردند.

کنسرت- نمایش «سی» براساس سه داستان از داستان‌های شاهنامه همچون زال و رودابه، رستم و اسفندیار و رستم و سهراب از ۱۶ مردادماه در مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد توسط شرکت دل آواز و موسسه بارانا روی صحنه رفت.