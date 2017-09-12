مصوبه جلوگیری از تغییر کاربری کشاورزی و تخریب محیط زیست ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزارتخانه های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند کلیه ظرفیت ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استان های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) را بکار گرفته و وظایف خود در این زمینه را اعمال نمایند.

هیئت وزیران در جلسه ۸/۶/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۰۹۳۲/۰۲۰ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده‌ها یاشهرک‌های گردشگری در کل کشور با همکاری وزارت‌خانه‌های جهادکشاورزی و کشور و سایر سازمان‌های مربوط ظرف شش ماه.

ب- اتخاذ سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استان‌های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط.

پ- بازنگری، اصلاح و ابلاغ اصول و ضوابط تهیه طرح‌های جامع و هادی محدوده‌های شهری و روستاهای شمالی کشور (استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) ظرف شش ماه.

تبصره - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و کشوراصلاحات لازم برای اعمال اصول و ضوابط جدید مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در طرح‌های هادی مصوب را ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه تهیه و برای سیر مراحل قانونی تصویب آنها اقدام کند.

۲- وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند کلیه ظرفیت‌ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط‌زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استان‌های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) را به کار گرفته و وظایف خود در این زمینه را اعمال نمایند. دستگاه‌های یادشده مکلفند تخلف از اجرای این بند و قوانین و مقررات مربوط توسط کارکنان خود و دیگر اشخاص را به مراجع صالح از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (حسب مورد) اعلام و گزارش نمایند.

استانداران استان‌های یادشده مکلفند گزارش اجرای این بند توسط هر یک از وزارتخانه‌های یادشده، آمار تخلفات ارتکابی و نیز اقدامات و هماهنگی‌های استانداری را در مقاطع زمانی شش ماهه از طریق وزارت کشور به هیئت وزیران ارایه نمایند.

۳- به منظور تقویت و کارآمدی ضمانت اجراها و سازوکارهای برخورد و مقابله با تخلفات مربوط به تغییر کاربری و احداث بنا در استان‌های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان)، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، راهکارهای قانونی از جمله اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۹) و تبصره (۱) ماده (۱۰۰) قانونشهرداری - مصوب ۱۳۳۴- و اصلاحات بعدی آن را ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید.

۴- وزارت جهادکشاورزی مکلف است در حریم و خارج از حریم شهرهای شمالی کشور (استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) و در چارچوب مواد (۳) اصلاحی و (۱۰) الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها - مصوب ۱۳۸۵- اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی را که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ماده (۱) قانون یادشده بر روی محدوده‌های موضوع آن قانون ایجاد شده است انجام دهد و وزارت کشور با لحاظ مؤخر بودن قانون یادشده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجاع این موارد و پرونده‌ها به کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری اجتناب نماید.

تبصره – در مورد اراضی زراعی و باغ‌های واقع در محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب، وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند از طریق نمایندگان خود در کمیسیون موضوعتبصره (۲) ماده (۹۹) قانون شهرداری، رأی به قلع و قمع بنا را در اولویت قرار دهند.

۵- به منظور هماهنگی و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت‌وساز در شهرهای شمالی کشور (استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) کارگروه ویژه‌ای با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دادستانی مرکز استان مربوط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌های شهرهای مربوط تشکیل می‌شود. وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد کارگروه مذکور را در مقاطع زمانی شش ماهه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دفتر هیئت دولت ارایه نماید.

تبصره – کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن همکاری با کارگروه مذکور از ارایه هرگونه خدمات زیربنایی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز خودداری نمایند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌ جمهور وزارت جهادکشاورزی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور وزارت دادگستری- سازمان حفاظت محیط زیست- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرده است.