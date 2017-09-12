اجماع برای تغییر بازوند/ نظر ملکشاهی در مورد استانداری موسی خادمی

الهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون شایعات مطرح شده در شبکه های اجتماعی در زمینه تغییر استاندار لرستان گفت: انتصاب استانداران فرآیند خاص خود را دارد و تا زمانی که در هیئت دولت تصویب نشود گزینه ها نهایی نیست.

وی تصریح کرد: ولی آنچه که نمایندگان لرستان بر روی آن اتفاق نظر دارند جابجایی هوشنگ بازوند از استانداری لرستان است.

ملکشاهی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با وزیر کشور برای انتخاب استاندار لرستان گفت: با آقای وزیر هماهنگ شده بود که گزینه استانداری لرستان تجربه و سابقه استانداری داشته باشد و لرستان به روال دوره های قبل به محل آزمون و خطا تبدیل نشود.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون کسی که سابقه استانداری داشته به لرستان نیامده است یادآور شد: ما در صحبتی که با وزیر کشور داشتیم صرف نظر از اینکه مصداق چه کسی باشد تاکید کردیم که استاندار بعدی لرستان باید سابقه استانداری داشته و حتی المقدور در این دولت استاندار بوده باشد.

ملکشاهی با بیان اینکه صدور حکم استانداران روال خاصی دارد و بعد از پیشنهاد وزیر کشور باید در هیئت دولت مصوب شود، افزود: تاکنون گزینه استانداری لرستان در جلسه هیئت دولت مطرح و تصویب نشده است.

وی در مورد انتخاب «موسی خادمی» استاندار فعلی کهگیلویه و بویراحمد به عنوان استاندار لرستان نیز گفت: ما خوشحال می شویم که ایشان در لرستان مشغول به کار شوند چون خادمی دارای تجربه استانداری است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق پرس و جوهایی که انجام دادیم ایشان موفق عمل کرده و در باب اشتغالزایی و پیگیری امور مطابق آنچه به ما گفته شده موفق بوده است.

ملکشاهی با بیان اینکه ممکن است در جلسه بعدی هیئت دولت گزینه استانداری لرستان نهایی و تصویب شود گفت: امیدواریم در اولین جلسه هیئت دولت استاندار لرستان تعیین تکلیف شده و لرستان از این حالت تعلیق و تزلزل خارج شود.

وی با بیان اینکه فرصت زیادی نیست و باید استاندار جدید کار خود را هرچه زودتر شروع کند یادآور شد: در جلسات مجمع نمایندگان لرستان روی چند موضوع تاکید داشتیم که یکی از موضوعات بحث جابجایی استاندار فعلی لرستان بود که تقریبا همه نمایندگان روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که این تغییر حتما صورت بگیرد.

ملکشاهی ادامه داد: دومین نکته این بود کسی به عنوان استاندار لرستان انتخاب شود که حتما تجربه استانداری داشته باشد و واقعا ما روی شخص و مصداق خاصی حساسیت نداشتیم.