ریابکوف: در خصوص تمدید «استارت» با آمریکا گفتگو کرده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه از انجام رایزنی میان مقام های وزارت خارجه این کشور با «توماس شانون» مشاور و معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا درباره تمدید معاهده «استارت ۳» میان دو کشور خبر داد.

ریابکوف در خصوص انجام این مذاکرات میان مسکو و واشنگتن گفت: بله، ما این رایزنی ها را انجام داده ایم. این خیلی خوب است که گفتگوهای ما بر سر کلیات مساله و تکرار رویکردهای مشابه ( در خصوص استارت) نبوده است. بلکه تمرکز ما بر روی مقتضیات زمان حال انجام شده است.

گفتنی است پیشتر در فروردین ماه سال جاری، «جان هایتن» رئیس فرماندهی استراتژیک نیروهای نظامی آمریکا از انجام مذاکرات جدی بر سر تمدید معاهده استارت در سال ۲۰۱۸ میلادی میان دو طرف خبر داده بود.

گفته می شود توافق استارت توافقی میان روسیه و آمریکا بر سر کاهش دوجانبه و همزمان تسلیحات استراتژیک است که نخستین بار در سال ۱۹۹۱میان «میخائیل گورباچوف» و «جورج بوش پدر»، رهبران شوروی سابق و آمریکا به امضا رسید.