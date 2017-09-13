برنامه های روز جهانی صلح در مجموعه سعدآباد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سعدآباد؛ مراسم گرامیداشت روز جهانی صلح توسط مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد با همکاری گروه سفیران صلح و دوستی برگزار می شود که شامل شش برنامه پربار در این حوزه است.

در ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه سالجاری آیین بزرگداشت روز جهانی صلح در سالن سینمای کاخ ملت برگزار می شود و در همین روز جشنواره نقالان کوچک توسط گروه سفیران صلح و دوستی، نمایشگاه نقاشی و شعر کودکان ایران-ایتالیا و هند با موضوع صلح و همچنین کارگاه اوریگامی با همکاری موسسه سرزمین کاغذ و تا در محوطه کاخ موزه ملت واقع در مجموعه سعدآباد برپا خواهد شد.

در همین راستا، از تاریخ ۲۳ تا ۳۰ شهریور ماه، نمایشگاه جامه صلح در موزه پوشاک سلطنتی و نمایشگاه عکاسی با عنوان چهره های زندگی آثار پژمان قنبر نژاد در مرکز هنری و نگارخانه سعدآباد برگزار می شود.

گرامیداشت روز جهانی صلح همه‌ساله در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) در بسیاری از کشورها با هدف گسترش صلح، دوستی و آرامش و حذف جنگ و خشونت برپا می شود که ممکن است گاهی منجر به یک آتش‌بس موقت در مناطق جنگی برای دسترسی به کمک‌های انسان‌دوستانه شود.

علاقمندان میتوانند جهت شرکت در برنامه های ذکر شده و بازدید از نمایشگاههای یاد شده به مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به نشانی میدان تجریش، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه)، خیابان شهید طاهری مراجعه کنند.