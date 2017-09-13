رأی اعتماد هیأت وزیران به استانداران هفت استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز هیأت دولت که به ریاست حجت الاسلام روحانی رییس جمهوری تشکیل شد، استانداران پیشنهادی هفت استان کشور از هیأت وزیران رأی اعتماد گرفتند.

بر این اساس، فریدون همتی، عبدالمحمد زاهدی، موسی خادمی، محمدمهدی مروج الشریعه، اسماعیل تبادار، محمد احمدی و محمدعلی نجفی به ترتیب به عنوان استانداران استان‌های هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و البرز منصوب شدند.

هیأت وزیران همچنین از زحمات و خدمات استانداران پیشین تشکر کرد.

وزرای منتخب برای عضویت در شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شدند

با تصویب دولت، وزرای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی برای عضویت در شورای پول و اعتبار و همچنین وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت برای عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شدند.

ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و پسماند پرتوزا پیوست

هیأت وزیران در قالب تقدیم یک لایحه به مجلس شورای اسلامی، با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا موافقت کرد.

از جمله اهداف مورد توافق در این کنوانسیون عبارتند از برقراری سطح بالایی از ایمنی جهانی در مدیریت سوخت مصرف شده و پسماند پرتوزا از طریق افزایش اقدامات ملی و همکاری‌های بین‌المللی، از جمله همکاری فنی مرتبط با ایمنی.

دولت لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کرد

اعضای دولت در ادامه جلسه، به بحث و بررسی درخصوص لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری و گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این خصوص پرداخته و تعدادی از مواد آن را به تصویب رساندند.