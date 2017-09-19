دنیای رنگین سرزمینِ خاکستری/ «قزاق محله»رویایِ «پاکی» می بیند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مونا محمدقاسمی: قزاق محله، روستایی است محروم در پنج کیلومتری شهر گرگان، روستایی خاکستری با مردمانی رنگارنگ، محله‌ای که تنها زیبایی‌اش در لباس‌های پرنقش نگار زنان و دختران بلوچ و افغان و ... خلاصه‌شده است.

قزاق محله جایی است که کودکانش همراه با فقر و اعتیاد به دنیا می‌آیند، با بی‌سوادی و نداری بزرگ می‌شوند و در حسرت رفتن به مدرسه و لباس نو روزگار می‌گذرانند.

از همان ابتدا که وارد روستا می‌شوی گویی وارد جشنواره اقوام شده‌ای، لباس‌هایی پر از نقش و نگارهای مختلف، لهجه‌ها و گویش‌های متفاوت، اما آنچه پررنگ‌تر به چشم می‌آید فقری است که بر روی این نقش و نگارهای زیبا سایه خاکستری انداخته است.

زنان روستا طبق آن چیزی که گویی مُد در این روستا تلقی می‌شود، چادرهایشان را همگی از یک سمت به روی شانه‌هایشان انداخته و دست‌های دختران کوچک تا بزرگ خود را حنا کرده‌اند. یکی از نکاتی که به‌شدت در رابطه با این روستا در ذوق می‌زند فقر فرهنگی و بهداشتی است. اینجا به هر سمتی که نگاه کنید حتی وارد مغازه‌های خواروبارفروشی آن‌هم شوید وجود هزاران مگس را به عنوان مهمان ناخوانده مشاهده می‌کنید.

زنان سرپرست خانوار زیادی در این روستا زندگی می‌کنند که همسرانشان یا فوت کرده‌اند یا به دلیل صیغه بودن آن‌ها را رها کرده‌اند و برخی از این زنان با چند بچه قد و نیم قد که برخی از آن‌ها فاقد شناسنامه هم هستند به‌سختی روزگار خود را می‌گذرانند.

از نام روستا این‌گونه برداشت می‌شود که اکثر اهالی آن قزاق باشند، اما آن‌طور که اهالی روستا می‌گویند در سال‌های ۵۵ و ۵۶ چندین خانواده قزاق در این محله ساکن و به دامداری مشغول بودند که در سال ۵۶ تعدادی از اقوام سیستانی مهاجر، ساکن این روستا شدند و این آبادی گسترش پیدا می‌کند. در حال حاضر هم دو کوچه در قزاق محله وجود دارد که ۴۰ خانوار غیر ایرانی در آنجا زندگی می‌کنند و به خرده‌فروشی مواد مخدر می‌پردازند

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تعدادی از سیستانی‌ها به‌عنوان شورا انتخاب و به احترام اهالی قزاق که ساکنین ابتدایی این روستا بودند نام این روستا را قزاق محله می‌گذارند؛ اما طی این سال‌ها قزاق‌های جوان از این روستا مهاجرت کردند و افراد مسن قزاق هم که ساکن این روستا بودند فوت شدند و دیگر در این روستا علی‌رغم نامش خانواده قزاقی وجود ندارد. البته نام این روستا به کوی «صدف» تغییر نام داده‌شده است اما قطعاً مدت‌زمان زیادی طول خواهد کشید که مردم به این نام جدید عادت کنند.

در حال حاضر طبق آخرین سرشماری ۷۶۰ خانوار در این روستا در قالب جمعیتی حدود دو هزار و ۲۵۳ ایرانی و یک هزار و ۷۳۰ نفر اتباع بیگانه زندگی می‌کنند. ۶۰ درصد از این افراد این روستا هم اهل سنت و ۴۰ درصد تشیع هستند.

شغل اکثر مردم این روستا هم کارگری روزمزد است. البته درگذشته شغل اکثر مردم این روستا خرده‌فروشی مواد مخدر بود اما حدود سه سال و نیم پیش به همت خود مردم تا حدودی پاک‌سازی شد، درواقع جوانان روستا با تجمع در ورودی روستا افرادی که برای خرید مخدر مراجعه می‌کردند را مانع از خرید می شدند، با این کار تا حدودی قزاق محله از وجود افراد خرده‌فروش و معتاد پاک‌سازی شد اما برخی از این افراد شکایت کردند که این تجمع‌ها برای زورگیری بوده و کار به شکایت رسید و دادستانی فعالیت این افراد را غیرقانونی تلقی کرد.

در حال حاضر هم دو کوچه در قزاق محله وجود دارد که ۴۰ خانوار غیر ایرانی در آنجا زندگی می‌کنند و به خرده‌فروشی مواد مخدر می‌پردازند.

به گفته اهالی روستا این خانواده‌ها افرادی هستند که خلاف کردن جزئی از فرهنگ آن‌ها شده است و تحت هیچ شرایطی از کار خود دست برنمی‌دارند و از طرفی دیگر بیکاری و فقر آن‌ها را مجبور کرده که به این کار ادامه دهند.

مردم روستا خواهان پاکسازی محله از وجود معتادان هستند

البته دهیار روستا معتقد است هنوز هم مردم تمایل دارند همان برنامه پاکسازی را اجرا کنند تا به‌طور کامل ریشه فروش مواد مخدر در این محله از بین برود.

دهیار روستای قزاق محله بابیان اینکه معیشت و اشتغال‌زایی مهم‌ترین مشکلات این روستاست، افزود: برخی جوانان را مشاهده می‌کنم که برای انجام کار خلاف نقشه می‌ریزند وقتی آن‌ها را نصیحت می‌کنم که دست از کار خلاف‌بردارند می‌گویند تو به ما شغلی معرفی کن تا سرکار برویم.

پرویز شفیعی گفت: جلسات زیادی در این مکان برای حل مشکلات روستا برگزار شد اما در حد همان جلسه و چند عکس از وضعیت روستا باقی‌مانده است.

شفیعی معتقد است اگر فقر مردم این منطقه حل شود آسیب‌های دیگر هم به‌مرور زمان برطرف می‌شود.

وی یکی دیگر از مشکلات روستا را مهاجر پذیری آن عنوان کرد و در این رابطه گفت: مهاجرپذیر بودن یکی دیگر از عوامل آسیب‌های اجتماعی در این روستاست.

در روستای قزاق محله رودخانه‌ای وجود دارد که محل بازی کردن کودکان این روستاست، اما رسوبات موجود در این رودخانه آلودگی‌هایی را به وجود آورده است.

شفیعی در رابطه با لایروبی رودخانه که به‌تازگی انجام‌شده است، گفت: این رودخانه برای سومین باراست که لایروبی می‌شود اما ازنظر من لایروبی این رودخانه به هدر دادن پول است چراکه عامل اصلی مسدود شدن رودخانه کارخانه سنگ‌شکن است. اگر این کارخانه سنگ‌شکن ضایعات خود را به این رودخانه وارد نکند نیازی به لایروبی نیست و درنتیجه هزینه این لایروبی می‌تواند برای فرهنگ‌سازی اهالی روستا که نیازمند هستند صرف شود

وی ادامه داد: ضایعات این کارخانه چندین سال است که به این رودخانه وارد می‌شود و علاوه بر اینکه به کشاورزان منطقه و محیط‌زیست آسیب می‌رساند موجب بیماری اهالی روستا هم شده است.

دهیار قزاق محله افزود: چندین بار برای برخورد با این کارخانه سنگ‌شکن نامه‌نگاری‌هایی انجام‌شده است اما پاسخ مشخصی به ما داده نشده است.

وی اظهار کرد: هر بار با هزینه گزافی بیل مکانیکی برای لایروبی رودخانه به این منطقه آورده می‌شود اما اگر این کارخانه سنگ‌شکن ضایعات خود را به این رودخانه وارد نکند نیازی به لایروبی نیست و درنتیجه هزینه این لایروبی می‌تواند برای فرهنگ‌سازی اهالی روستا که نیازمند هستند صرف شود.

وی در رابطه با پروژه‌های عمرانی انجام‌شده در این روستا هم گفت: طرح شهید شوشتری در این روستا به شکل ناقص اجرا شد و در این طرح حدود پنج هزار متر آسفالت و یک ساختمان نیمه‌کاره ساخته شد.

شفیعی افزود: حدود چهار هزار متر جدول و ۶ هزار متر آسفالت هم توسط دهیاری در روستا انجام‌شده است.

قطعا با نگاه ویژه مسئولان به این روستا می توان با ایجاد شغل مناسب برای مردان و زنان این روستا و افزایش مهارت های شغلی ساکنان روستا سایه آسیب های اجتماعی را از این مردم دور کرد.

عکس: راحله حصاری