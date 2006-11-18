به گزارش خبرگزاری مهر، استانیسلاو سوکولوف رئیس گروه انیمیشن و گرافیک و سرگئی سولوویف استاد فیلمسازی و همکلاسی تارکوفسکی دو عضو هیئت علمی دانشگاه ویگیک روسیه نخستین دانشگاه سینمائی دنیا هستند که به عنوان داور بخش بین‌الملل به جشنواره فیلم و عکس دانشجویان می آیند.



همچنین الکساندر واسیلویچ نویوکوف رئیس این دانشگاه پس از نمایش آثار دانشجویان دانشگاه ویگیک در بخش "چشم‌انداز سینمائی روسیه" در مورد شکل‌گیری، پرورش و تاثیر سینمای آکادمیک روسیه و دانشگاه خود سخنرانی خواهد کرد. سولوویف استاد فیلمسازی این دانشگاه نیز در زمینه کارگردانی سینما در طول ایام جشنواره کارگاه آموزشی برای دانشجویان برگزار می کند.



دانشگاه ویگیک سال 1919 افتتاح شد و هنرمندانی بزرگ چون آندری تارکوفسکی، سرگئی پاراجانف و نیکیتا میخالکف در آن تحصیل و فیلمسازی کردند. این دانشگاه در کشورهای زیادی دانشکده وابسته دارد. فیلمنامه‌نویسی، کارگردانی سینما، بازیگری، فیلمبرداری، طراحی صدا، طراحی صحنه، لباس، انیمیشن، هنرهای گرافیکی و ... از جمله رشته‌های فیلمسازی در این دانشگاه است.