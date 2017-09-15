به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، بازگشت «جان ویک» رسما تایید شده و تاریخ اکران سومین قسمت از این فرنچایز اعلام شده است.

کمپانی لاینزگیت سومین قسمت از این فرنچایز اکشن تیراندازی با نقش‌آفرینی کیانو ریوز را روز هفدهم ماه می سال ۲۰۱۹ اکران خواهد کرد. این نخستین باری است که فیلم‌های این مجموعه در تابستان اکران می‌شود. هنوز جزییاتی از خط داستانی این فیلم مشخص نشده است.

«جان ویک: بخش سوم» در حال حاضر تنها پروژه استودیویی است که قرار است در آن تاریخ اکران شود. اوایل همان ماه، دیزنی یک فیلم «انتقام‌جویان» ‌ جدید را به نمایش می‌گذارد و کمپانی ترای‌استار متعلق به سونی اقتباسش از «پروژه رُزی» را پخش می‌کند. علاوه بر این، بازخلق «علاء‌الدین» دیزنی با بازی ویل اسمیت و فیلم «ماین‌کرفت» کمپانی برادران وارنر بعد از آن تاریخ روی پرده خواهند رفت.

در مجموعه فیلم‌های اکشن «جان ویک»، کیانو ریوز نقش شخصیت اصلی را بازی می‌کند که قبلا آدمکش بوده و بعد از مدتی از بازنشستگی بیرون می‌آید تا از عده‌ای از گانگسترها انتقام بگیرد چون آن‌ها تمام چیزهایی که او دوست داشت را از او گرفته بودند. در قسمت دوم این فرنچایز، ویک با آدمکش‌های دیگری می‌جنگید که می‌خواستند برای به دست آوردن بهایی که روی سر او گذاشته شده، او را به قتل برسانند.

«جان ویک» به کارگردانی دیوید لیچ و چد استالسکی در ماه اکتبر سال ۲۰۱۴ روی پرده رفت و توانست ۸۸ میلیون دلار در باکس‌آفیس جهانی بفروشد. دنباله این فیلم که توسط استالسکی ساخته شده ماه فوریه امسال اکران شد و فروشی ۱۷۱ میلیون دلاری داشت.

درِک کولستاد که فیلمنامه دو فیلم اول را نوشت برای نوشتن قسمت سوم هم بازمی‌گردد.