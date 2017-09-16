به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیده‌بان عدالت و شفافیت، در پی اعلام جرم دیده بان شفافیت و عدالت علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون، مربوط به سوء استفاده های موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج؛ این پرونده در شعبه ۳ بازپرسی به جریان افتاد.

برای این منظور رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت دکتر احمد توکلی برای ادای توضیح و ارائه دلایل به این شعبه فراخوانده شد.

پیش از این با توجه به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی؛ دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستانی انقلاب و عمئمی تهران اعلام جرم نموده بود.