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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۲۱

پرونده در مراجع قضائی به جریان افتاد؛

شکایت توکلی علیه سیف، ربیعی و مدیرعامل ثامن‌الحجج

شکایت توکلی علیه سیف، ربیعی و مدیرعامل ثامن‌الحجج

در پی اعلام جرم دیده بان شفافیت و عدالت علیه مدیرعامل تعاونی ثامن‌الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون، پرونده سوءاستفاده‌های این موسسه در شعبه ۳ بازپرسی به جریان افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیده‌بان عدالت و شفافیت، در پی اعلام جرم دیده بان شفافیت و عدالت علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون، مربوط به سوء استفاده های موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج؛ این پرونده در شعبه ۳ بازپرسی به جریان افتاد.

برای این منظور رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت دکتر احمد توکلی برای ادای توضیح و ارائه دلایل به این شعبه فراخوانده شد.

پیش از این با توجه به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی؛ دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستانی انقلاب و عمئمی تهران  اعلام جرم نموده بود.

کد مطلب 4088581

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