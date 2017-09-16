به گزارش خبرنگار مهر، امید قادری امروز شنبه در همایش مسئولیت‌های اجتماعی که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در محل سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به تاکید قرآن و اسلامی مبنی بر پیشی گرفتن در کارهای خیر و نیک گفت: تاکید این آیات بر همان مسئولیت اجتماعی است و اینکه افراد نسبت به مسائل اجتماع خود بی‌تفاوت نباشند.

وی افزود: در استان کرمانشاه مردمانی داریم که هیچگاه این حس مسئولیت اجتماعیشان نه تنها کم نبوده، بلکه در برهه‌های حساسی از انقلاب و جنگ تحمیلی به خوبی ماندند و زحمت کشیدند و مسئولیت اجتماعی که در مقابل آب و خاک و کشورشان داشتند را به نحو احسن انجام دادند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: آنچه که امروزه در بحث آسیب‌های اجتماعی شاهد هستیم- اگر چه آمارها در همه جای دنیا می تواند نگران کننده باشد و در همه کشور این بحث آسیب‌های اجتماعی وجود دارد- طی چندسال اخیر اقدامات خوبی در سطح استان و در سطح کارگروه‌های اجتماعی سطح استان و بحث سلامت اجتماعی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه وضعیت آسیب‌های اجتماعی در شان استانی چون کرمانشاه که مردمانی قهرمان پرور داشته نیست، گفت: امیدواریم با برگزاری چنین همایش مسئولیت اجتماعی، بیش از گذشته توجهات به مقوله آسیب‌های اجتماعی جلب شود.

قادری تصریح کرد: حس مسئولانه افراد در قالب مسئولیت اجتماعی باعث شده برخی از مردم خیر استان که از این آسیب ها اطلاع نداشته اند از ما درخواست کنند که به آنان اطلاع دهیم تا در این زمینه ما را کمک و یاری کنند.

وی گفت: به لحاظ آماری ما در برخی از آسیب‌ها مشکل داریم اما رئیس سازمان بهزیستی کشور هر وقت ما طرحی را پیش ایشان بردیم با دید باز ما را یاری کرده اند و نمونه آن بخشی از پروژه های افتتاحی امروز استان بود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: ما برای هر موضوعی به یک سری زیرساخت ها نیاز داریم. همچنین به یک سری چرخه‌ها نیاز داریم که درمان‌ها را کنترل کنیم، کاهش آسیب بدهیم و بازتوانی و توانمندسازی را بهبود ببخشیم.

وی اشاره ای نیز به پروژه های افتتاحی طی امروز داشت و به ویژگی های این مراکز پرداخت و گفت: همه این پروژه ها برای استان لازم بوده است و امیدواریم با حمایت آقای بندپی در آینده نزدیک شاهد افتتاح پروژه های بیشتری در استان باشیم.