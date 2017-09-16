سخت گیری عجیب باشگاه الاهلی عربستان بعد از باخت مقابل پرسپولیس!

به گزاشر خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاهلی عربستان در اولین بازی خود بعد از باخت مقابل پرسپولیس و حذف از لیگ قهرمانان آسیا، در دیداری حساس در هفته سوم لیگ عربستان به مصاف النصر می رود.

رسانه های محلی گزارش داده اند قبل از شروع این مسابقه هواداران الاهلی که لباس این باشگاه با آرم اسپانسر قبلی الاهلی (هواپیمایی قطر) را پوشیده باشند از ورزشگاه بازگردانده می شوند.

این در حالی است که حدود یک هفته پیش مسئولان باشگاه الاهلی هواپیمایی سعودی را جایگزین هواپیمایی قطر به عنوان اسپانسر باشگاه خود کرده و از لباسهای جدید خود رونمایی کردند.

بعد از تیره شدن روابط کشورهای عربی و قطر، باشگاه الاهلی عربستان قرارداد همکاری خود را با هواپیمایی قطر لغو و چند ماه بدون اسپانسر فعالیت کرد.