روایت یک بحران در «قصه های آب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، مستند «قصه های آب» داستان شهرها و روستاهای کشور را که با بحران کم آبی دست و پنجه نرم می کنند به تصویر می کشد. تالاب جازموریان در جنوب کرمان، کم جان و دیزباد در خراسان رضوی، خارتوران و منارید در استان یزد و دشت نیشابور مناطقی هستند که موضوع این مستند قرار گرفته اند.

«قصه های آب» علاوه بر بررسی مشکلات برخی از روستاها و شهرها، راهکارهای آنان برای مصرف بهینه از آب باقی مانده را به تصویر می کشد. هر قسمت از این مستند داستان یک فرد در یک منطقه از کشور را روایت می کند و راهکارهایی نیز در این راستا برای بحران آب ارائه داده می شود.

سایر عوامل تولید این مستند عبارتند از: تدوین مسعود حاجی بابایی، آهنگساز محمد نصرتی، تصویربردار مرتضی کیانی، مدیر تولید محمدخوشدل فر و صداگذاری مسعود حاجی بابایی.

مجموعه مستند «قصه های آب» در چهار قسمت هر شب حوالی ساعت ۲۰:۱۵ به مدت ۳۰ دقیقه روی آنتن می رود.