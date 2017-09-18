جشنواره موسیقی جوان به پایان رسید/ معرفی برگزیدگان دوره یازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان شامگاه دوشنبه ۲۷ شهریور در تالار وحدت وحدت برگزار شد. این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد.

در ابتدای این مراسم پس از پخش کلیپی هومان اسعدی دبیر این جشنواره روی صحنه آمد و گفت: خوشحالم که امروز بعد از ۲۰ روز کار فشرده شاهد مراسم اختتامیه هستیم، درباره آمار و ارقام و تعداد شرکت کنندگان زیاد صحبت شده است پس به ۲ نکته اشاره می کنم. این جشنواره به کمک جمع زیادی از استادان برگزار شد و در ۲۰ روز به سرانجام رسید بنابراین می توانم بگویم نه تنها در ایران بلکه در جهان شاید جشنواره ای به این ابعاد وجود نداشته نباشد. این را هم باید اضافه کنم که امسال در بخش موسیقی نواحی شاهد پیشرفت خوبی بودیم و پیش بینی می کنیم در آینده متقاضیان بیشتری در این بخش باشد بنابراین شاید در آینده بخش موسیقی نواحی به صورت ۲ مرحله ای برگزار شود و باید فکری برای آن کرد چون با چنین وضعیتی شاید برگزاری جشنواره بیش از ۳۰ روز طول بکشد و برگزاری جشنواره ای در این مدت زیاد سخت است.

وی ادامه داد: مساله بعدی درباره نحوه حمایت است از همین رو نهاد جشنواره آماده هرگونه همکاری در سطح نرم افزاری است اما در بخش سخت افزاری باید زیرساخت ها فراهم شود و این بخش به عهده مسئولان مربوطه در ارشاد است. بنابراین امیدوارم به طور جدی تری به این مساله فکر شود. در پایان از تمام همکارانم در دبیرخانه و ستاد جشنواره تشکر می کنم که به صورت شبانه روزی تلاش کردند.

در ادامه یک گروه موسیقی نواحی با تنوع سازها، لحن ها و لباس ها به اجرای قطعه ای پرداختند.

سپس حسین علیزاده پشت تریبون قرار گرفت و گفت: دوست دارم اینجا احساسم را بگویم زیرا فکر می کنم در نزدیک به یک ساعتی که اینجا هستیم گوشه هایی از ایران را دیدیم. ایران دارای فرهنگ های مختلف است که اگر دوستان دوربین کوچکی داشتند و روزنه ای از آن را به خارجی ها نشان می دادند ما هیچوقت نگران تهاجم فرهنگی نبودیم. اگر رادیو و تلویزیون ما تنها درباره موسیقی صحبت می کرد و حرمت موسیقی و موسیقی دان را نگه می داشت این اتفاق نمی افتاد، به همین دلیل در تعجبم که عده ای چگونه تن می دهند در جایی صحبت کنند که ساز آنها نشان داده نمی شود. این موسیقی ملت ایران است که اگر هرکجا اجرا شود آنها اسلحه شان را زمین می گذارند. در حال حاضر نیز وجدی در دل همه است، این چند نفر که امشب به اجرای موسیقی پرداختند، نماینده لشگر عظیم موسیقی ایرانی هستند، باید به خانواده های آنها تبریک گفت.

وی افزود: من آدم دولتی نیستم و جایی استخدام نیستم و حتی اگر در یک جای غیردولتی حس دولتی بودن کنم طاقت نمی آورم زیرا فکر می کنم موسیقیدان باید آزاده باشد.

علیزاده اظهار کرد: باید به هر کسی که باعث و بانی این جشنواره است تبریک گفت، این جشنواره ملی و سالیان سال طول کشیده است این عنوان را پیدا کند. من فکر نمی کنم هیچ روزی به طراوت این روز در وزارتخانه باشد، این را هم باید بگویم که دولت در همه جای دنیا تعریف شده یعنی کسی که در مقابل ملت وظیفه دارد پس نباید از آنها نترسید.

این موسیقیدان مطرح ایران یادآور شد: نفت در کشور ما ارزش زیادی دارد اما برای کس خاصی نیست. البته شاید اگر نداشتیم بهتر بود چون سهمی از آن نداریم اما با این وجود می توانم بگویم این هنر بهتر از نفت است.

وی عنوان کرد: در این ۴۰ سال که فعالیت داشته ام ندیدم این تعداد هنرمند در یک جا جمع شوند اما در این جشنواره هیچ دخالت دولتی نبود و در این باره هومان اسعدی مقاومت کرد. ما بلدیم کار خود را انجام دهیم و نیازی نیست کسی بالای سر ما باشد، در همه جای دنیا هنرمندان عصاره جامعه هستند، بنابراین اگر تمام این رشته ها از زیر بار فشار دولتی دربیاید شکوفا می شود. بر همین اساس جشنواره موسیقی جوان یک معجزه است. ما در طول جشنواره هیچکدام خسته نشدیم و هرروز با انگیره زیاد شرکت کردیم و بارها و بارها از شوق گریستیم.

سپس تندگویان بیان کرد: آرزو می کنم روزی برسد که در این مملکت در فرم ها به جای آشنایی با زبان بنویسند آشنایی با هنر و چه زبانی بهتر از موسیقی، امیدوارم روزی تابوها شکسته شود و موسیقی به جایگاه خود برسد.

در ادامه این مراسم برگزیدگان بخش های مختلف به شرح ذیل معرفی شدند:

برگزیدگان بخش موسیقی کلاسیک

ساز فلوت :

هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تا سوم تشخیص نداده است.

تقدیر شونده گروه سنی الف

نام هنرمند شهر کیمیا شیدایی تهران

ساز ویولن :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول ارس سان احمدی تهران دوم صبا بنائیان مشهد سوم به طور مشترک سارا نادری اصفهان علیرضا آذربو تهران

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول بهزاد جعفریان اصفهان دوم نگارالسادات میرلوحی فلاورجانی اصفهان سوم به طور مشترک مصباح کرم بخش شاهین شهر هادی هادی لو گرگان

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول سامان نافعی کوهی لنجان دوم به طور مشترک فرشاد شیرانی اصفهان فرمهر حسن بیگلو تهران سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

ساز ویولا :

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم روزبه حجت پناه تهران سوم به طور مشترک آریان زمانی علویجه اصفهان سید علیرضا نمکیان یزدی تهران

تقدیر شونده گروه سنی ج:

نام هنرمند شهر وحید دلاور شیراز

ساز گیتار :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم به طور مشترک تارا آقاخانی تهران هستی بیرقی فیروزکوه سوم ملیکا بلند همتی فیروزکوه

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم به طور مشترک پرهام پاک نژاد نیشابور رضا نیکزاد شهرکرد سوم به طور مشترک سینا درخشی چوان علیا تبریز محمد سُلگی قم

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم عطا رستگار تهران سوم مجید رادمرد تهران

تقدیر شونده ساز کلارینت گروه سنی ج:

نام هنرمند شهر یلدا احسانی تهران

تقدیر شونده ساز ابوا گروه سنی الف:

نام هنرمند شهر پارمیدا سلطانی تهران

تقدیر شونده ساز هورن گروه سنی الف:

نام هنرمند شهر بهار اکبری تهران

ساز پیانو :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم به طور مشترک مهتاب روح صداقت تهران شیدا فرزین کرج سوم کوروش بت فریب کرج

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول یاسمین حسین زاده اصفهان دوم سارا صوفی سیاوش تهران سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول متین (رضا) لادانی تهران دوم حسین برادران تهران سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

ساز ویولنسل :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول به طور مشترک صبا فردوسی تهران پریا مولایی تهران دوم نیلوفر میرزا نبی خانی تهران سوم ثنا شهمیری تهران

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم به طور مشترک مُنا ایقانی گرگان یاسمن کوزه گر تهران

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم سیده هنگامه حسینی کرج

برگزیدگان بخش موسیقی آذربایجان:

ساز تار آذری :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول آراز وجودی تبریز دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم به طور مشترک آراز قاسمی تبریز فواد مصلحت جو تبریز

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم به طور مشترک پویا جلالی تبریز مهران بهروزی تبریز

ساز کمانچه آذری :

گروه سنی الف :

رتبه نام هنرمند شهر اول رضا محمدی دوشتور تبریز دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم مسعود رضا قلی زاده میانه سوم آیلار جهانگیری تبریز

ساز گارمون:

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم الهام ساعی تبریز سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم سینا حسن زاده تبریز سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

ساز قوپوز :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول شاهین هاشم نژاد فرشبافی تبریز دوم ابراهیم راثی مردانقم تبریز سوم عرفان باقری زنجان

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم به طور مشترک علی رجبی ورامین محمد علیزاده مشکین شهر

ساز دوتار شرق و جنوب خراسان :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول به طور مشترک امین دامن پاک تربت جام یاسمین تنها مشهد دوم مهناز رضایی فریمان سوم به طورمشترک مهدیس ابراهیمیان تربت جام امیر الهی تربت جام

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول به طور مشترک مصطفی تیموری تربت جام همایون حامدی تربت جام دوم محمدامین شیری تایباد سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول به طور مشترک محمد سلیمانی تربت جام سلمان سلیمانی تایباد دوم به طور مشترک علی شیری تایباد سجاد رضایی نسب کاشمر سوم علی پورعطایی محمودآبادی تربت جام

تقدیر شونده ساز دایره شرق و جنوب خراسان: گروه سنی ج

نام هنرمند شهر علی پورعطایی محمودآبادی تربت جام

برگزیدگان بخش موسیقی شرق و جنوب خراسان:

آواز شرق و جنوب خراسان :

گروه سنی الف (۱)

رتبه نام هنرمند شهر اول مبین دُرپور تربت جام دوم محمد امین امینی تربت جام سوم محمد مهدی محفوظی فرد تایباد

گروه سنی الف (۲)

رتبه نام هنرمند شهر اول عبدالرحمان باطوری تربت جام دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم کیان واحدی تربت جام

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم محسن کریمی تربت جام

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم علی پورعطایی محمودآبادی تربت جام

برگزیدگان بخش موسیقی شمال خراسان:

ساز دوتار شمال خراسان :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول مصطفی اسلامی شهریار دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم آریا صادقی قهرمانلو شیروان

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول جابر دلربائی مشهد دوم به طور مشترک فرشاد علی نژاد چِری قوچان مجتبی حیدری بجنورد سوم محمدحسین اکبرزاده قوچان

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم به طور مشترک امیرپاشا آذری تهران اعظم کارگر فلاح فردیس سوم عمید غفاری قوچان

برگزیدگان بخش موسیقی شمال خراسان:

بخش آواز و دوتار شمال خراسان :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم به طور مشترک جلیل خانی علی آبادی قوچان فرهاد اسلامی شیروان سوم علی انصاری لایین درگز

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم سعید هوشمند شیروان سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم علی حیدر طلب علی آبادی قوچان سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش موسیقی ترکمن:

ساز دوتار ترکمن:

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم سولماز تِکِه گنبدکاووس سوم هِمرا پورقاز بندرترکمن

تقدیرشوندگان تکنوازی دوتار ترکمن:

نام هنرمند شهر پویا پورقاز گمیشان پیمان اونق بندر ترکمن

برگزیدگان ساز کمانچه ترکمن: گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم گل محمد کم بندر ترکمن

برگزیدگان آواز ترکمن: گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم ایوب کم بندر ترکمن

برگزیدگان بخش موسیقی مازندران:

ساز دوتار مازندران :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول سید محمدرضا محمدی سیدکلایی قائم شهر دوم محمدحسین طیبی ساری سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم رضا احمدی کمرپشتی قائم شهر سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش موسیقی مازندران:

ساز کمانچه مازندران :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم سید محمدرضا محمدی سید کلایی قائم شهر سوم حسام بتیار ساری

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول سعدی صادقی آمل دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش موسیقی مازندران:

ساز لَله وا:

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول محراب قیاسی آمل دوم حسین جهانی نسب ساری سوم سامی گل زاده گنگرج بابل

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول حمیدرضا قیاسی آمل دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول پویا محسنی آمل دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش موسیقی مازندران:

ساز دسرکوتن :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول محمدرضا کاظمی لهمالی قائم شهر دوم سید امیررضا محمدی سید کلایی جویبار سوم امیررضا طیبی ساری

برگزیدگان بخش موسیقی مازندران:

بخش آواز مازندران :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم سید یونس قریشی امرئی ساری سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش موسیقی سیستان و بلوچستان:

ساز دونلی:

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم تاج محمد جنگی پور سیب و سوران

برگزیدگان بخش موسیقی سیستان و بلوچستان:

ساز قیچک :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول سهیل زنگی شاهی ایرانشهر دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

تقدیرشونده در ساز قیچک - گروه سنی الف

نام هنرمند شهر محمدشریف شکل زهی شهد ایرانشهر

برگزیدگان بخش موسیقی سیستان و بلوچستان:

ساز بنجو :

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم حبیب الله داودی میرجاوه

برگزیدگان بخش موسیقی سیستان و بلوچستان:

ساز دهلک :

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم مسعود داودی میرجاوه

برگزیدگان بخش موسیقی سیستان و بلوچستان:

بخش آواز سیستان و بلوچستان:

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول داود بامری ایرانشهر دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش موسیقی قشقایی:

ساز نی قشقایی :

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم محمدرضا چریکی اهواز سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش موسیقی بوشهر:

ساز نی انبان :

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم مهدی حیدری منفرد بوشهر سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم ساناز یوسفی بوشهری بوشهر

برگزیدگان بخش موسیقی کردی:

ساز نرمه نای :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول به طور مشترک آروین دباغی بوکان پارسا احمدزاده سقز دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول مژگان سیدی بوکانی بوکان دوم کریم صالحی یکشوه بوکان سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش موسیقی کردی:

ساز شمشال :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم میلاد شمس الدینی مهاباد

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم عبدالباسط مرادی جوانرود سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش موسیقی کردی:

ساز سُرنای کردی:

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم محراب قیطاسی کامیاران سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش موسیقی کردی:

ساز ضرب کردی :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول به طور مشترک مژده سیدی بوکانی بوکان آلان فاروقی سقز دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول امید دباغی بوکان دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش موسیقی کردی:

بخش آواز کردی:

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول فواد استاد قادر برده زرد سقز دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش موسیقی لرستان:

ساز کمانچه لرستان :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول محمد امینی راد نهاوند دوم سهراب بحیرائی نهاوند سوم ماهور جوزائی خرم‌آباد

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول حسن سالاروند دورود دوم پوریا قلاوند اندیمشک سوم به طور مشترک محمد زرین قلم کوهدشت رضا جایدری خرم‌آباد

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول میلاد فلاحی دورود دوم سجاد لیریائی دورود سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش موسیقی لرستان:

ساز سرنای لرستان:

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول امیرحسین بسطامی خرم آباد دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم علی الواری اندیمشک سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش موسیقی لرستان:

ساز تنبک لرستان:

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم فرهاد امرایی کوهدشت

برگزیدگان بخش موسیقی لرستان:

ساز دهل لرستان:

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم خسرو عینی تاری خرم آباد

ساز دف:

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول محمد مرادی سنندج دوم فاطمه حاجی نجفی تهران سوم به طور مشترک پرنیان سلیمانی اصفهان ثناء صمدی سنندج

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول مریم هادی زاده تهران دوم سید هیوا رنجبر موخر سنندج سوم به طور مشترک صبا صالحی سنندج پویا رحمنی سنندج

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول سید پژمان نقشبندی سنندج دوم عرفان مرادی سنندج سوم به طور مشترک نگار حقیقیان سنندج حامد سهرابی کرمانشاه

ساز تنبور:

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول به طور مشترک مهدی مریدی ساوه حافظ کریمی کرمانشاه دوم به طور مشترک نگین قبادی کرمانشاه وریا کریمی کرمانشاه سوم به طور مشترک داریوش قبادی کرمانشاه تارا افضلی دالاهو

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم امین ملک زاده ساوجبلاغ سوم همایون کاکی تهران

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم به طور مشترک سیروان شیرویی دالاهو ادریس غلامی بیامه کرج

تقدیر شونده در ساز تنبور گروه سنی الف

نام هنرمند شهر رها افضلی دالاهو

برگزیدگان بخش آواز و تنبور:

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم شهریار قبادی کرمانشاه سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم به طور مشترک سعید کرمی راد کرمانشاه فرزین زهری صحنه صحنه سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم سجاد علائی فر دالاهو سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد در بخش دیگر از این مراسم گفت: آقای علیزاده در روز اول جشنواره می گفت حال همه ما خوب است بنابراین این جشنواره اتفاق خوبی در موسیقی است. اگر می خواهیم آینده موسیقی خوب باشد باید این جوانان را تربیت کنیم. یکی از خوشبختی های جشنواره این است که از همان دوره نخست همین شاکله را داشته و این امر باعث شده است این جشنواره ثابت باشد هرچند چهار دوره از آن برگزار نشد با این حال من فکر می کنم اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است.

وی افزود: امسال پیشنهاد دادند بخش موسیقی نواحی به جشنواره اضافه شود اما ما هرچقدر هم در این زمینه کار کنیم در استان ها نیازمند حرکت اساسی هستیم موسیقی ما در برخی جاها دستخوش مشکلاتی است و باید از طریق جوانان آن را به مسیر درستی هدایت کنیم. این جشنواره ماراتن سختی بود و از دست اندرکاران تشکر می کنم، هویت موسیقی ما در گرو تربیت این جوانان است ما به عنوان دولت تلاش می کنیم شرایط را به گونه ای مهیا کنیم که با فراق بال کار کنند، بچه های موسیقی مطالباتی دارند و امنیت شغلی می خواهند، تمام تلاشکان را کردیم که بیمه و شرایط شغلی این افراد را در صندوق هنر به گونه ای فراهم کنیم که این امر یک کار تفننی نباشد، امیدوارم با کمک یکدیگر افق روشنی را برای موسیقی کشور ببینیم.

همچنین مرادخانی، هومان اسعدی را به عنوان دبیر دوازدهمین دوره جشنواره موسیقی جوان هم منصوب کرد.

در ادامه برگزیدگان بخش موسیقی دستگاهی به شرح ذیل معرفی شدند:

ساز تار :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول سید علی نظام الدینی اراک دوم اشکان نایبی میانه سوم به طور مشترک علیرضا غلامیان تهران آرمان سیف نژاد اصفهان

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول محمدرضا یونسی آباده دوم به طور مشترک آرمان توکلی تهران سینا غمگسار مراغه سوم به طور مشترک آناهیتا جزء رمضانی تهران بیتا مالکی اصفهان

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم سید حسین آستانداری یزد

ساز نی :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول علیرضا محمدی قم دوم سینا صائبی راد مشهد سوم به طور مشترک مریم توکلی خمینی شهر نیما صدیق زاده دلوی تبریز مهدی نوروزی فلاورجان

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول عباس کرمی تهران دوم حامد انصاری قزوین سوم آرمان خوشبوئی اصفهان

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول امین کُریوند الیگودرز دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

ساز سنتور :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول به طور مشترک کارن احمدی سنندج سروش حاجی طالب تهران دوم مهران آقاخانی شهر ری سوم ملیکا قیطاسوند کرج

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول فرهاد امینی ملکی تهران دوم سهیل دیاری بیدگلی تهران سوم بهزاد حمیدیان اهواز

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول حسین حاج اله یاری قم دوم به طور مشترک مریم رشید فرخی کرمان بهزاد شایان فر تهران سوم احمد ایروانی محمدآبادی اصفهان

ساز قانون :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول آتنا عبدالهی دهکردی شهرکرد دوم سارا مجیدی نژاد تهران سوم پریا فرهادی اصفهان

تقدیر شونده گروه سنی ب:

نام هنرمند شهر ارشیا آغنده تهران

ساز کمانچه :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول امیرحسین بیگی زرین شهر دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم به طور مشترک علی کهن کن تهران دامون قاسمی تهران

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول به طور مشترک بهنام بیات همدان پیام سرپرست یکتا تهران دوم رسول رشید مشهد سوم دل آرام زمانی مدنی تهران

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول سید محمدصادق شاهولایتی خوانسار دوم سیاوش طاهریان کرج سوم متین آهنگری تهران

ساز عود :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول صدرا ساعی دهقان کرج دوم آرمین صفاتی مراغه سوم امین پیرینه بابل

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول آوا اره سازان تهران دوم بهادر قدیمی کرج سوم آریا لطیف پور تهران

بخش آواز :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه دوم تشخیص نداده است. سوم سجاد حسین زاده اهر

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول امیرعلی خیاط زاده آمل دوم به طور مشترک پوریا عابدینی ابهر سید جواد موسوی خمینی شهر سوم به طور مشترک مسعود آزین تهران امین جباری تهران

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول عماد توکلی الیگودرز دوم مسعود رزاز زاده اصفهان سوم شهریار کریمی تبریز

ساز تنبک :

گروه سنی الف (1)

رتبه نام هنرمند شهر اول به طور مشترک محمدحسین سجادی اراک صدرا شانظری اصفهان دوم محمدجواد شریف شهرضا سوم محمدامین گنجی الیگودرز

گروه سنی الف (2)

رتبه نام هنرمند شهر اول مجید رضا دوست نیشابور دوم محمدسجاد شیرعلی شهرضا سوم به طور مشترک مرتضی زارعی کرج شیوا واحدی مبارکه

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول بهنام میرزاهاشمی شیراز دوم به طور مشترک امین صانعی زرقان ستار محمدی بهارستان سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول محسن جزی اصفهان دوم به طور مشترک سینا باقری شهرضا مصطفی هاشم زاده اصفهان سوم هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه سوم تشخیص نداده است.

ساز سه تار :

گروه سنی الف

رتبه نام هنرمند شهر اول به طور مشترک ایلیا بازیاری بوشهر علی قنبری ایلخچی ایلخچی دوم امیرمحمد عسگری نژاد قزوین سوم حافظ کریمی کرمانشاه

گروه سنی ب

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم به طور مشترک محمدجواد احمدزاده تهران سارا ایمانی همدان سوم به طور مشترک نیما ابراهیمی تهران محمدامین مولایی ملارد

گروه سنی ج

رتبه نام هنرمند شهر اول هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص نداده است. دوم حمیدرضا عبادی رشت سوم به طور مشترک میثم ثقفی یزد آمنه رجبی تهران

بخش ویژه موسیقی دستگاهی (حفظ کل ردیف) :