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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۳۷

ترامپ: به زودی خواهید دید با «برجام» چه می‌کنم!

ترامپ: به زودی خواهید دید با «برجام» چه می‌کنم!

رئیس جمهوری آمریکا در آستانه دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت به زودی تصمیم خود را درباه توافق هسته ای ایران اعلام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که به زودی تصمیم خود را درباره توافق هسته ای ایران اعلام خواهد کرد.

وی در آستانه دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توافق هسته ای ایران چه خواهد کرد، مدعی شد: خیلی زود خواهید دید!

نتانیاهو نیز حین آماده شدن برای برگزاری نشست ۲ جانبه با رئیس جمهوری آمریکا از اشتیاق برای بحث و تبادل نظر درباره توافقی سخن گفت که به زعم وی «وحشتناک» است و اینکه باید دایره نفوذ ایران در منطقه را کاهش داد.

ترامپ در عین حال مدعی شد که «شانس واقعا خوبی» برای حصول توافق سازش میان رژیم صهیونیستی و فلسطین وجود دارد.

کد مطلب 4091034
مریم خرمایی

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