۴ فیلم در فهرست کوتاه معرفی فیلم ایرانی به اسکار ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، امیر اسفندیاری سخنگوی هیأت معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی گفت: اعضای هیأت با بررسی اطلاعات جدیدی که درباره برخی فیلم‌ها دریافت شده بود و بازبینی برخی از فیلم‌هایی که مدنظر قرار گرفته بود، به دقت سوابق حضور در مجامع ملی و بین‌المللی و بازخوردهای مطبوعاتی و عمومی در نمایش‌های داخلی و خارجی ۱۰ فیلم فهرست قبلی را مورد بحث قرار دادند و از دیدگاه خود ویژگی‌های حرفه‌ای و فرهنگی فیلمی شایسته برای نمایندگی سینمای ایران در این رویداد جهانی را تشریح کردند.

وی افزود: این هیأت در نهایت به فهرستی کوتاه‌تر برای بحث نهایی رسید که بالطبع نماینده ایران در رقابت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان از میان فیلم‌های این فهرست انتخاب خواهد شد.

اسفندیاری خبر داد: در فهرست کوتاه، چهار فیلم منتخب «رگ خواب» ساخته حمید نعمت‌الله، «مالاریا» ساخته پرویز شهبازی، «نفس» ساخته نرگس آبیار و «ویلایی‌ها» ساخته منیر قیدی قرار دارند.

معاون بین‌الملل بنیاد سینمایی فاربی در پایان گفت: با توجه به روند پیشرفت کار، امید می‌رود که ظرف چند روز آینده، نماینده ایران در نودمین دوره اسکار مشخص شود.

هیات معرفی فیلم ایرانی به میزبانی بنیاد سینمایی فارابی، در تعامل مستقیم با خانه سینما و سازمان سینمایی از سیروس الوند کارگردان، مجید انتظامی آهنگساز، محمد بزرگ نیا کارگردان، کمال تبریزی کارگردان، سید جمال ساداتیان تهیه کننده، رسول صدرعاملی کارگردان، جواد طوسی منتقد، رضا کیانیان بازیگر و امیر اسفندیاری معاون بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی تشکیل شده است.