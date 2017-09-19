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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۱۰

انتقال پول با صوت ممکن شد

انتقال پول با صوت ممکن شد

گوگل خدمت انتقال وجه با کمک اصوات اولترا ساوند را در هند فعال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گوگل ایندیا بلاگ، گوگل از اپلیکیشن پرداخت جدید رونمایی کرده که با استفاده از صوتی که با گوش های انسان نمی شنود، قادر است وجه انتقال دهد.

سیستم جدید به نام Tez  دارای یک بارکد QRصوتی است که به دو کاربر اجازه می دهد با استفاده از میکروفون، بلندگو و اصوات اولتراسونیک دستگاه هایشان را برای انتقال وجه به یکدیگر متصل کنند.

برای این کار لازم است موبایل های دو کاربر نزدیک یکدیگر باشد. این اپلیکیشن با استفاده از صوت اولتراسونیک دریافت و پرداخت کننده وجه را شناسایی می کند و عملیات پرداخت به سرعت انجام می شود.

Tez به کاربران کمک می کند بدون تبادل اطلاعات حساس شخصی وجه را انتقال دهند. برای تامین امنیت بیشتر این اپلیکیشن از Tez Shield استفاده می کند که چند سیگنال برای ردیابی پیام ها و درخواست های کلاهبردارانه، جلوگیری از هک و تایید هویت هر کاربر را به کار می برد. همچنین حساب کاربری هر فرد در این اپلیکیشن به وسیله کلمه رمز، اثر انگشت یا گوگل پین محافظت می شود.

نام اپلیکیشن در زبان هندی به معنای «سریع» است و جالب آنکه امروز در هند نیز رونمایی می شود.

کد مطلب 4091319
شیوا سعیدی

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