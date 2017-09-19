۱۱۴ هزار نفر با پلیس ۱۱۰ استان قزوین تماس گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید محبعلی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل پلیس راهور استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: طرح ترافیکی ویژه مهر در آستانه بازگشایی مدارس از ۲۰ روز گذشته با تشکیل جلساتی کلید خورده و با حضور همه رده‌های پلیسی با هدف افزایش امنیت دانش آموزان و دانشجویان صورت می گیرد که این طرح از ابتدای مهرماه اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: طرح ویژه مدارس در بیشتر خیابان‌هایی که مدارس در آن مستقر هستند در نیمه اول مهر ماه اجرا می شود و پس از آن هم نیز تداوم خواهد یافت.

سرهنگ محبعلی یادآورشد: رویکرد پلیس در دوره فصل بازگشایی مدارس اجرای طرح‌های ترافیکی و ارتقای امنیت دانش آموزان و نظارت جدی بر عملکرد سرویس‌های مدارس است.

محبعلی گفت: در کنار این فعالیتها تلاش می کنیم در ایام مهرماه از مزاحمت‌های احتمالی افراد برای دانش آموزان بویژه دختران جلوگیری کنیم و با متخلفان این عرصه بشدت برخورد خواهیم کرد.

برگزاری ۲۰۰ جلسه آموزشی توسط پلیس

وی از برگزاری جلسات آموزشی توسط کارشناسان هم خبرداد وگفت:خانواده‌های دانش آموزان باید از حضور پلیس احساس امنیت و آرامش کنند که در این راستا هماهنگی‌های لازم با آموزش و پرورش صورت گرفته و کلاس های توجیهی نیز برپزار شده است.

سرهنگ محبعلی تصریح کرد: در طول ۴۰ هفته کارشناسان پلیس در ۲۰۰ جلسه آموزشی شرکت کرده و آموزش های تخصصی را ارائه کرده اند که این کار در ارتقاء روند کارها موثر است.

افزایش ۸ درصدی تماس با ۱۱۰

وی بیان کرد: پلیس به صورت محسوس و نامحسوس در محدوده مدارس حضور دارد و با اراذل و اوباش و توزیع کنندگان موادمخدر و نا امن کنندگان فضای استان و نیز مزحمان برخورد می کند.

سرهنگ محبعلی یادآورشد: برای تسریع در حضور بموقع پلیس ۱۱۰ این نیروها در در چهار نقطه متمرکز شده اند تا کارها بموقع انجام شود.

وی اضافه کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۱۴ هزار و ۲۹۵ تماس با پلیس ۱۱۰ برقرار شده که ۴۹ درصد این تماس‌ها عملیاتی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد ۸ درصد افزایش هستیم.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: ۵۰ درصد تماس‌ا با پلیس ۱۱۰ به مشاوره و راهنمایی از سوی مشاوران پلیس منجر شده که در این زمینه نیز شاهد افزایش ۱۴ درصدی هستیم و تنها یک درصد تماس ها غیرقابل رسیدگی بود که در این بخش هم ۱۱ درصد کاهش داشته ایم.

وی بیان کرد: در تماس های گرفته شده با پلیس ۱۱۰ بترتیب مواردی مانند امور راهور و سوانح، مزاحمت، جرایم علیه اموال و اشخاص عمومی، درگیری، مواد مخدر و اختلافات خانوادگی است و سرقت در اولویت‌های بعدی قرار دارد.

هماهنگی هیئت های عزاداری در برنامه محرم الزامی است

سرهنگ محبعلی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم نیز گفت: از هیئت های مذهبی انتظار داریم در خصوص ساعات حرکت هیئت ها ساماندهی و هماهنگی لازم را انجام دهند و با رعایت شئونات اسلامی از آلو دگی صوتی در ساعات استراحت مردم از ساعت ۱۲ تا ۱۶ جدا خودداری کنند.

وی بیان کرد: استفاده کمتر از علائم در دسته های عزاداری و توجه به بهداشت معابر پس از مصرف نذورات از دیگر مسائلی است که انتظار همکاری داریم.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: از شب هفتم ماه محرم پلیس ویژه برنامه هایی را تدارک دیده که از همه مردم و دسته های عزاداری و هیئت های مذهبی انتظار داریم در این زمینه همکاری لازم را انجام دهند.