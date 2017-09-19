استقرار دبیرخانه مداخله در بحران نظام روانشناسی در شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاتمی در نشست خبری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به حادثه پلاسکو افزود: در این حادثه مشاوران سازمان نظام روانشناسی و انجمن روانشناسی اجتماعی در محل حضور داشتند.

وی با بیان اینکه کمیسیونهای تخصصی در ذیل نظام روانشناسی شکل گرفته است ادامه داد: کمیسیون مدیریت بحران به منظور مداخله در بحرانهای طبیعی، انسان ساز و حتی بحرانهای اجتماعی همچون طلاق شکل گرفته است. همچنین ستاد مداخله در بحران در استانها هم تشکیل شده تا در کمترین زمان به مسائل ورد کنند.

معاون امور کمیسیونهای نظام روانشناسی گفت: تمام مشاوران علاقمند در سراسر کشور شناسایی می شوند تا آموزشهای لازم را فرا گیرند.

وی با اشاره به تشکیل کلینیکهای مداخله بحران ادامه داد: در این کلینیکها به منظور مداخله در بحران، مشاوره حضوری و تلفنی به افراد درگیر در بحران ارائه می شود. آئین نامه این کلینیکها نوشته شده و در انتظار تصویب شورای مرکزی است.

حاتمی اضافه کرد: با هماهنگی با شهرداری، قرار است دفتری در شهرداری در اختیاز نظام روانشناسی قرار گیرد تا به عنوان دبیرخانه مداخله در بحران فعالیت کند.