استقبال ایران از سرمایه گذاران بلژیکی/ دعوت روحانی به بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی عصر سه شنبه در دیدار «چارلز میشل» که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد، با بیان اینکه مردم ایران بلژیکی ها را مردمی فرهنگ دوست در مرکز اروپا می دانند، روابط خوب دو ملت را سرمایه خوبی برای دولت ها دانست.

رییس جمهور با بیان اینکه بعد از برجام شرایط خوبی برای توسعه روابط اقتصادی فراهم شده، گفت: برای استحکام توافق ، باید فضای مثبت بوجود آمده را با همکاری اقتصادی تقویت می کنیم. شرکتهای زیادی از اروپا و بلژیک به ایران آمده اند، توافقات خوبی حاصل شده و مذاکرات زیادی هم ادامه دارد.

روحانی همچنین لازمه توسعه همکاری های اقتصادی را تقویت روابط بانکی برشمرد و افزود: ما علاقه مند به توسعه روابط علمی و فناوری با بروکسل هستیم و ایجاد تسهیلات بیشتری برای گردشگران دو کشور را ضروری می دانیم.

رییس جمهور در ادامه با اشاره به ۱۷ هزار ایرانی که به دست تروریست ها به شهادت رسیده اند، گفت: ایران به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم آماده توسعه همکاریهای خود با بروکسل و اتحادیه اروپا درعرصه مبارزه با تروریسم است.

نخست وزیر بلژیک نیز در این دیدار برجام را فرصت بزرگی برای تقویت روابط ایران و بلژیک دانست و گفت: انتخاب ما، همکاری با تهران است.

و معتقدیم برجام می تواند افق بلندی برای همکاری ایجاد کند و من نیز این پیام را به همه همکارانم در اروپا خواهم فرستاد.

چارلز میشل همچنین گفت که کشورش خواهان توسعه روابط همه جانبه با ایران است و شرکتهای بلژیکی علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران هستند و همزمان باید همکاری های علمی و دانشگاهی دو کشور گسترش یابد و ما تداوم این فرایند را تشویق می کنیم.

وی همچنین از رییس جمهور برای سفر رسمی به بروکسل دعوت کرد و اظهارداشت: این سفر نشانه خوبی برای همکاری با ۲۷ کشور اروپا خواهد بود.