اکران فیلم سینمایی «لینا» از افغانستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم، «لینا» از ابتدای هفته نمایش خود را در سینماهای افغانستان آغاز کرده است.

بازیگر اصلی «لینا» حسیبا ابراهیمی بازیگر افغانستانی است که با «چند مترمکعب عشق» در سینمای ایران به شهرت رسید. همچنین همایون ارشادی که در افغانستان با فیلم «بادبادک‌باز» به کارگردانی مارک فورستر شناخته می‌شود نیز در این فیلم ایفای نقش کرده است. امیر آقایی بازیگر دیگر «لینا» است.

در مراسم افتتاحیه «لینا» که در تالار افغان فیلم شهر کابل به نمایش درآمد، انجنیر لطیف مدیر افغان‌فیلم به خبرگزاری‌های محلی گفته است: لینا یک فیلم بسیار احساسی و عاطفی است که درد مهاجرت را بیان می‌کند و حسیبا ابراهیمی هم توانست همین احساس را به مخاطب انتقال دهد.

وی خاطرنشان کرد: چیزی که زیاد به چشم می‌خورد، همانا هویت گم‌شده‌ بازیگر فیلم است که بالاخر موفق می‌شود و هویت خود را پیدا می‌کند و به کابل می‌آید. بازی درون‌گرای حسیبا، ببینده را وادار می‌کرد که این فیلم را تا وقتی که پدرش را پیدا می‌کند، دنبال کند.

«لینا» نخستین تجربه کارگردانی فیلم بلند رامین رسولی، کارگردان افغانستانی ساکن هلند است که تهیه‌کنندگی آن را سیاوش حقیقی برعهده داشته و سرمایه گذاران فیلم بر عهده سید محمد احمدی و فردین رسولی است. «لینا» داستانی را با رویکرد اصلی دوستی میان ملت ایران و ملت افغانستان روایت می‌کند.

نقش اصلی این فیلم را حسیبا ابراهیمی، بازیگر افغانستانی برعهده دارد و داستانی را درباره زندگی یک دختر افغان در خانواده‌ای ایرانی روایت می‌کند که هویت گمشده‌ خود را می‌جوید.

عوامل تولید فیلم سینمایی «لینا» عبارتند از نویسنده و کارگردان: رامین رسولی، مجری طرح: موسسه فرهنگی و هنری مشتاقان فلاح و غلامحسین حیدری، مدیر فیلمبرداری: سیاوش حقیقی، تدوین: بهاره بعیدی، مدیر تولید: اسماعیل کردی، طراح گریم: رضا سعیدی، طراح صحنه: فرهاد نصر، طراح لباس: نازنین فلک‌شاهی، مدیر صدابرداری: احمد اردلان، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: حمید همتی، دستیار دوم کارگردان: رویا حیدری، دستیار صحنه و لباس: مونا رضایی، منشی صحنه: صفورا برسان، دستیار صدابردار: نیما عزت و حمید ابراهیمی، دستیاران گریم: آرش کاردان و نیلوفر صادقی، دستیار اول فیلمبردار: سعید براتی، دستیار دوم فیلمبردار: حسن لشکری، گروه فیلمبرداری: امیر حسین واحدی، مهدی شاه بیگی، سجاد براتی و مهدی براتی، مدیر تدارکات: محمد جمشیدی، عکاس: محمد هادی آخوندی، میلاد بهشتی، مدیر ارتباطات رسانه‌ای: سیدمحمدصادق لواسانی، تهیه‌کننده: سیاوش حقیقی، سرمایه‌گذاران: سیدمحمد احمدی، فردین رسولی.

بازیگران دیگر «لینا» عبارتند از عطیه غبیشاوی، مژگان کامجو، شهاب شادابی و قاسم میرزا کریمی.