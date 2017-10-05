به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سونیا ناصری کول کارگردان زن مسلمان هالیوود و فعال حقوق بشر گفت: فیلم جدیدم به نام «من تو هستم» درباره زندگی پناهجویان است و برای فیلمبرداری آن در ترکیه به زودی به استانبول سفر خواهم کرد.

او که در ۱۴ سالگی پس از اشغال کشورش افغانستان توسط جماهیر شوروی ناچار به ترک وطن خود شده بود، اظهار کرد: برای ساخت این فیلم با گوکخان تراکیالی مدیر فیلمبرداری ترک همکاری خواهم کرد تا زندگی پناهجویان به ویژه سوری‌ها را به تصویر بکشم.

ناصری کول گفت: می‌خواهم این فیلم که فیلمبرداری آن را در استانبول انجام خواهیم داد، کاندیدای اسکار شود.

وی بیان کرد: من بنیاد جهانی کمک‌رسانی افغانستان را تاسیس کردم تا اتفاقاتی را که در آنجا می‌افتد به گوش جهان برسانم. سال ۲۰۰۷ در کابل یک مستند با نام «نان آورخانه» را ساختم که درباره بچه‌ای ۸ ساله است که با فروش تقویم، زندگی را می‌گذراند. این فیلم بازتاب خوبی داشت و باعث شد که من آموزش کارگردانی ببینم و کارگردانی را آغاز کنم.

وی با اشاره به ادامه کارش به فیلم «لاله سیاه» اشاره کرد که یک داستان واقعی راجع به افغانستان بود و تراژدی مردم این کشور را نمایش می‌داد و سال ۲۰۱۱ به عنوان نماینده افغانستان در بخش اسکار خارجی زبان شرکت کرد، افزود: کارگردانی و فیلمسازی در مناطق جنگی بسیار دشوار است و چون این فیلم را در افغانستان تهیه می‌کردم هیچ کس اسپانسر نشد و در عوض به من پیشنهاد زیادی شد تا در رژیم صهیونیستی، چین و مراکش فیلمسازی کنم.

این کارگردان مسلمان با تاکید بر این که ساخت فیلم در مناطق جنگی دشوار است و به همین دلیل خیلی وقت‌ها مورد تهدید قرار گرفته است، اظهار کرد: در مورد تجربه‌هایم در این زمینه کتابی نوشتم و با کمک‌هایی که در بنیاد جهانی کمک رسانی افغانستان جمع آوری کردم مدرسه و بیمارستان ساختم.

ناصری کول با بیان اینکه بر این که تحولی در افغانستان رخ نداده و کشور در کنترل طالبان است، گفت: کسی درباره کشته شدن میلیون‌ها افغان در این جنگ سخن نمی‌گوید. به خاطر یک شبه‌نظامی طالبان یک روستا را نابود می‌کنند و مردم را می‌کشند. شاید ۴۰۰ انسان جان خود را از دست بدهند اما کسی در این باره حرف نمی‌زند. این برای افغانستان و متحدانش خیلی گران تمام شد.