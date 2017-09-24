خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: تصادفات رانندگی در حالی هشتمین عامل مرگ‌ومیر در دنیا محسوب می‌شود که در کشور ایران دومین عامل مرگ‌ومیر را از آن خودکرده است.

سالانه بیش از یک هزار عابر پیاده براثر تصادف رانندگی جان خود را از دست می‌دهند به طوری که حدود ۴۵ درصد از تلفات تصادفات درون‌شهری و ۴۰ درصد تصادف جاده‌ای را عابران پیاده تشکیل می‌دهند درحالی‌که در کشورهای اروپایی تعداد عابران کشته‌شده به دلیل تصادف درون‌شهری تنها ۲۰ درصد از کل کشته‌هاست.

این موضوع زنگ خطر بی‌دفاع بودن پیاده‌ها در تصادفات رانندگی و لزوم اقدامات پیشگیرانه برای ارتقای سطح سلامت این گروه از شهروندان را بیش‌ازپیش برای مسئولان گوشزد می‌کند.

محل تصادف، امکانات عبور برای عابر، چراغ، علائم و سایر پارامترهای موجود در محل تصادف، میزان سهم عابر و خودرو را در تصادف تعیین می‌کند طبق گفته کارشناسان محل تصادف، امکانات عبور برای عابر، چراغ، علائم و سایر پارامترهای موجود در محل تصادف، میزان سهم عابر و خودرو را در تصادف تعیین می‌کند.

کارشناس راهنمایی و رانندگی استان همدان در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه عابران باید بدانند که از چه مکان‌هایی عبور کنند، گفت: عبور عابران از معابر خط‌کشی شده و گذرگاه عابر پیاده و همچنین از محل‌های مجاز، مشخص و تعریف‌شده است.

احسان توکل بابیان اینکه اگر عابری از معابر غیرمجاز عبور کرده و حادثه‌ای به وقوع بپیوندد کارشناسان تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی بنا بر قصور عابر، سهم تقصیر را برای عابر نیز لحاظ می‌کنند، گفت: با توجه به محل تصادف، امکانات عبور برای عابر، وجود چراغ و علائم و همچنین سایر امکانات موجود در محل تصادف، کارشناس تصادفات سهم تقصیر را مشخص می‌کند.

وی بابیان اینکه بعضی عابران این تصور غلط را دارند که در معابر برون و درون‌شهری همیشه حق تقدم با عابر پیاده است و به همین دلیل بارها مشاهده‌شده که بدون توجه به اطراف وارد سطح معابر و سواره‌رو می‌شوند، گفت: این موضوع تصادفات ناگواری را به وجود می‌آورد.

توکل بابیان اینکه سهم تقصیر عابر می‌تواند در برخی موارد حتی به ۱۰۰ درصد نیز منجر شود، گفت: افراد برای عبور در معابر شهری باید از محل‌های مجاز و گذرگاه‌های عابر پیاده تردد کنند.

عابران پیاده از گروه‌های آسیب‌پذیر در تصادفات همدان هستند

وی بابیان اینکه ایجاد پل‌های عابر، زیرگذر، پیگیری استانداردهای ایمنی خودرو و ایمنی سیستم حمل‌ونقل در کاهش آمار تلفات رانندگی در همدان مؤثر است، ادامه داد: عابران پیاده یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در تصادفات همدان هستند به‌طوری‌که این گروه از کاربران حدود ۵۰ درصد از جان‌باختگان تصادفات را تشکیل می‌دهند.

در همین خصوص رئیس پلیس راهور استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بابیان اینکه طی ۵ ماه نخست سال جاری ۳۵ فقره تصادف منجر به فوت در استان همدان رخ‌داده است، اظهار داشت: این آمار نسبت به سال گذشته ۷ نفر، معادل ۲۵ درصد افزایش‌یافته ضمن اینکه ۶۰ درصد فوت‌شدگان را جوانان تشکیل می‌دهند.

سرهنگ علی فکری بابیان اینکه از ۳۵ فقره تصادف منجر به فوت، ۵۰ درصد عابران پیاده و ۴۰ درصد راکبان موتورسیکلت بوده‌اند، گفت: بیشترین تصادفات در شهرستان‌های همدان، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد و بهار صورت گرفته است.

وی از وقوع یک هزار و ۴۷۵ فقره تصادف جرحی در ۵ ماهه نخست سال جاری خبر داد و بابیان اینکه از این تعداد یک هزار و ۳۸ تصادف معادل ۷۰ درصد در شهر همدان رخ‌داده است، گفت: افزود: از مجموع یک هزار و ۳۸ تصادف جرحی در شهر همدان جراحت ۳۲ درصد معادل ۳۳۳ نفر مربوط به عابران پیاده و ۴۵۵ نفر معادل ۴۴ درصد مربوط به راکبان موتورسیکلت بوده است.

وی بلوار سردار شهید همدانی، بلوار شهید احمدی روشن، بلوار آیت‌الله نجفی و بلوار شهید مطهری را از نقاط پر تصادف شهر همدان عنوان کرد و بابیان اینکه بلوار بعثت، بلوار ارم، بلوار یادگار امام(ره) و بلوار شهید رجایی نیز از نقاط حادثه‌خیز است، گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته عامل ۶۰ درصد تصادفات فوتی، بی‌توجهی به جلو و عدم رعایت حق تقدم بوده است.

سرعت خودروها در بلوارهای اصلی همدان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است

وی بابیان اینکه در بلوارهای اصلی همدان، سرعت خودروها نسبت به میانگین کشوری بالاتر است و همین امر موجب شده بلوارها از دو باند به ۳ و ۴ بانده تعریض یابد، گفت: طی ۵ ماه نخست سال جاری، ۴ هزار و ۹۱۳ دستگاه خودرو و ۳ هزار و ۱۲۴ دستگاه موتورسیکلت به وسایل نقلیه استان همدان افزوده‌شده است.

رئیس پلیس راهور استان همدان بابیان اینکه روند تولید وسایل نقلیه با وضعیت ترافیک موجود همخوانی ندارد، گفت: در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۲۶ هزار و ۱۰۳ نقل‌وانتقال وسیله نقلیه در استان همدان ثبت و ۱۴۹ دستگاه وسیله نقلیه کشاورزی و ۱۵۹ دستگاه خودرو وارداتی نیز در استان همدان پلاک شده است.

قفل شدن معابر استان همدان دور از انتظار نیست

سرهنگ فکری با اشاره به افزایش حجم ترافیک، عنوان کرد: با روند موجود، طی ۵ سال آینده قفل شدن معابر استان همدان دور از انتظار نیست.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط‌زیست شورای شهر همدان نیز در این خصوص بابیان اینکه سازمان‌های مختلفی در حوزه آموزش ترافیکی دخالت دارند و اقدامات در این زمینه باید هماهنگ و یکسان‌ شود، گفت: سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، راهنمایی و رانندگی، آموزش‌وپرورش، ارشاد و برخی دیگر از مجموعه‌ها در امر آموزش ترافیک فعال هستند.

کامران گردان بابیان اینکه آموزش فرهنگ ترافیک به شهروندان از سال‌های گذشته در برنامه شورا و شهرداری همدان بوده و امسال ادامه می‌یابد، گفت: اعمال مقررات در شهر، مهندسی ترافیک و فرهنگ‌سازی سه اصل مهم در امور ترافیکی است که رعایت این اصول روان شدن ترافیک و جلوگیری از تصادفات را رقم می‌زند.

گردان بابیان اینکه روزانه ۴۰ دستگاه وسیله نقلیه در شهر همدان شماره می‌شود، گفت: در اجرای مقررات و مهندسی ترافیک باراهنمایی و رانندگی هماهنگی وجود دارد اما در امور آموزش ترافیک موازی کاری دیده می‌شود.

تغییر فرهنگ راحت نیست و نهادینه کردن آموزش نیاز به تلاش‌های پیگیر دارد

گردان بابیان اینکه تغییر فرهنگ راحت نیست و نهادینه کردن آموزش نیاز به تلاش‌های پیگیر دارد، خواستار توجه به آموزش فرهنگ ترافیک به‌منظور پیشرفت در کارها شد و گفت: باید آموزش در بحث ترافیک را یکسان‌سازی کرد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان بابیان اینکه برای نهادینه کردن فرهنگ ترافیک باید موارد قابل انجام و تأثیرگذار احصا شود، گفت: باید برای فرهنگ‌سازی ترافیکی برنامه‌ریزی منسجم داشت.

وی بابیان اینکه معضلی که امروز همه ما به‌عنوان شرایط بد ترافیکی در شهر شاهد آن هستیم، موضوعی نیست که یک‌شبه به وجود آمده باشد، گفت: مشکلات فرهنگی در طول زمان رشد می‌یابند و راه‌حل برطرف کردن آن‌ها را هم باید از دل خود فرهنگ پیدا کرد.

برخی رفتارهای ترافیکی در شان ما نیست

گردان بابیان اینکه برخی رفتارهای ترافیکی در شان ما نیست، گفت: اولین چیزی که در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به افراد آموزش داده می‌شود، احترام به عابر پیاده است.

وی با اشاره به اینکه در سایه احترام به قوانین و مقررات می‌توان شهری نظام‌مند و قانون‌مدار داشت، بیان کرد: رانندگان باید این را در نظر داشته باشند که ماشین از جنس آهن و سخت است اما عابری که در حال عبور از خیابان است بدنش مانند ماشین نیست و اگر به آن برخورد کند آسیب می‌بیند.

گردان بابیان اینکه متأسفانه برخی رانندگان این مسئله را رعایت نمی‌کنند و باعث آسیب دیدن عابران پیاده می‌شود، گفت: رعایت حریم عابر پیاده و خط عابر یکی از مواردی است که رانندگان باید هنگام تردد در شهر باید به آن توجه داشته باشند.

فرماندار همدان نیز در همین خصوص بابیان اینکه در حوزه فرهنگ ترافیکی همدان تاکسیران‌ها، رانندگان خودروهای شخصی و عابر پیاده هیچ‌کدام قوانین را رعایت نمی‌کنند، عنوان کرد: باید آموزش‌های لازم در این راستا در اختیار شهروندان قرار گیرد.

امسال عدم رعایت فرهنگ ترافیکی و بی‌نظمی در همدان سبب افزایش ۳۱ درصدی آمار تصادفات شده است علی تعالی با اشاره به اینکه امسال عدم رعایت فرهنگ ترافیکی و بی‌نظمی در همدان سبب افزایش ۳۱ درصدی آمار تصادفات شده است، تأکید کرد: این وضع سال‌به‌سال رو به بدتر شدن است و باید اقدامات مؤثری انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت افزایش اکیپ موتوری پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح شهر با کمک شهرداری، گفت: در شهر همدان بسیار کم شاهد اعمال قانون از سوی پلیس موتوری هستیم که اگر اعتباراتیب برای این منظور لحاظ شود، بسیار مهم و اثرگذار است و ما نیز در این زمینه کمک خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان همدان بابیان اینکه متأسفانه در مسیر میدان فرودگاه تا میدان سپاه قریب به ۶ کیلومتر هیچ‌گونه علامت‌گذاری راهنمایی و رانندگی وجود ندارد، افزود: نقاطی که آنجا بیشترین تصادف را داشته باید شناسایی‌شده و با بررسی و کار کارشناسی نسبت به نصب چراغ‌راهنما، ایجاد پل عابر پیاده، نصب نرده اقدام شود.

وی اظهار داشت: طی ۵ ماه نخست امسال ۲۱ نفر در شهر همدان به علت تصادفات جان خود را ازدست‌داده‌اند.

فرهنگ ترافیک، فرهنگ زندگی کردن با دیگران و رعایت حقوق آن‌ها است

آنچه مسلم است فرهنگ ترافیک، فرهنگ زندگی کردن با دیگران و رعایت حقوق آن‌ها است چراکه برای انجام کارهایمان مجبوریم بسیاری از دقایق و ساعات روزانه خود را در خیابان‌های شهر بگذرانیم البته این فقط شامل رانندگان نمی‌شود، بلکه شهروندان اعم از پیاده و سواره را نیز دربرمی گیرد پس فرهنگ ترافیکی یک فرهنگ همه‌گیر و مؤثر در جامعه کنونی است.

از سوی دیگر بر اساس آمارهای اعلام‌شده عدم رعایت قوانین راهنمایی توسط عابران پیاده همچون استفاده نکردن از مسیرهای خط‌کشی شده، پل هوایی و بی‌توجهی به چراغ راهنمایی از مهم‌ترین عوامل تصادفات در شهرها به شمار می‌رود و این درحالی‌که است که فرهنگ ترافیکی یکی از شاخصه‌های مهم توسعه‌یافتگی کشورهاست که در این راستا استان همدان و به‌تبع آن مسئولان شهری همدان باید برای آموزش این فرهنگ تلاش کنند تا شاهد تلفات روزافزون حوادث رانندگی نباشیم.