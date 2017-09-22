تام هنکس مردی غرغرو می شود/ داستانی از عشق و شکیبایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، هنکس در نسخه آمریکایی فیلم «مردی به نام اوه» در نقش فردی غرغرو بازی می‌کند که دوستی با یک همسایه خارجی موجب تغییری اساسی در او می‌شود.

این فیلم که بازسازی فیلمی به همین نام از سینمای سوئد به کارگردانی هانس هولم است، به تهیه کنندگی تام هنکس در همراهی با گری گوتسمان، ریتا ویلسون و فردیک ویک‌استورم نیکاسترو ساخته می شود.

رمان پرفروشی که این فیلم برمبنای آن ساخته شده را فردیک بیکمان نوشته و هانس هولم فیلم را کارگردانی کرده است.

فیلمی که هولم ساخت سال پیش نماینده سوئد در رقابت اسکار فیلم خارجی‌زبان بود و علاوه بر آن در بخش گریم نیز نامزدی اسکار را کسب کرد.

داستان این فیلم درباره عشق، شکیبایی و امید است و فیلم دارای ظرفیت‌هایی است که به آن قدرت فیلم‌های کلاسیک را می‌بخشد.

این فیلم پرفروش‌ترین فیلم خارجی‌زبانی بود که سال ۲۰۱۶ در آمریکا به نمایش درآمد.